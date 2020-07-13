89-летнюю сельчанку из Березовского района нашли спустя трое суток

Долгожительница из агрогородка Спорово Березовского района ушла на сенокос, но заблудилась: дорогу домой не могла найти три дня. Ее спасение на четвертый день – настоящее чудо, считает координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Барановичей Мария Скидан. Ведь сельчанка глухонемая, это серьезно осложняло задачу. В поисках участвовали более 150 человек, в том числе спасатели МЧС и милиционеры. В воздух подняли три квадрокоптера. Просматривая снимки, сделанные одним из них на небольшой высоте, Мария Скидан и заметила следы, которые помогли обнаружить пропавшую.

Как все произошло? Инвалид по слуху вместе с родственниками отправилась на сенокос, хотя уже давно не выходила. Спустя какое-то время решила вернуться домой. Рукой подать – всего 100 метров. И пропала. Опрашивали односельчан – вроде бы Марию Александровну видели на дороге, ведущей к ее родной деревне, из которой забрали к себе родственники. Родные обратились в поисково-спасательный отряд на следующий день, вечером начались масштабные поиски. Волонтеры приехали не только из Барановичей, но и из Бреста, и из Кобрина. Безрезультатно.

Спустя еще день Мария Скидан просматривала фотографии, сделанные с квадрокоптера – всего более тысячи. На одном из полей заметила странные круги и дорожки, а также места лежки. Было похоже, что там человек. Хоть на часах уже было около 11 вечера, координатор позвонила волонтеру Антону Новику и подсказала, где нужно еще раз поискать. И он нашел обессилевшую сельчанку в канаве у поля с «дорожками», примерно в 1,5 километра от дома. Судя по примятой траве, она не раз пыталась выбраться наверх, но падала. Волонтер вынес ее на руках на дорогу, на скорой увезли в больницу, но уже на следующее утро она была дома.

– Обычно она из дома не выходила, разве что вместе с родными, – делится подробностями родственница пропавшей Галина Николаевна. – Когда мы пошли на сенокос, она (тетя моего мужа) взяла теплую зимнюю куртку на меху. Возможно, это ее и спасло. Я даже плакала, как представлю ее где-то одну ночью… Нашли ее недалеко от того места, где свозят мусор из деревни. Некоторые люди ее видели, но она почему-то их сторонилась, убегала... А в молодости работала полеводом, поле – это ее стихия. Она маленькая, хрупкая, но сама всегда косила и заготавливала сено. Как выжила, не спросишь – жестами не общается. Сейчас чувствует себя нормально.

Фото из архива ПСО «Ангел» г. Барановичи