Возгорание в квартире одного из домов на улице Пушкина в Бобруйске произошло сегодня утром. Спасателей вызвали соседи, заметившие, что из-под чужой двери валит густой дым. Они же и подсказали сотрудникам МЧС, что за дверью находится человек – 88-летняя одиноко проживающая пенсионерка.
Хозяйку квартиры командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Бобруйска прапорщик Евгений Воробьев, старший пожарный Андрей Хоменок и пожарный Валентин Вихарев обнаружили в одной из комнат, вынесли на свежий воздух и передали медикам.
С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» «скорая» увезла бобруйчанку в центральную больницу.
В результате возгорания, причина которого устанавливается, в квартире повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.
А вот на вчерашнем пожаре – тоже в Бобруйске – спасти человека не удалось. Тело 78-летнего пенсионера, проживавшего в квартире на улице Урицкого, спасатели нашли на кровати в одной из комнат. По одной из версий, причиной этого пожара стала непотушенная сигарета. Проверку проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.
Фото: МЧС
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88-летнюю бобруйчанку спасли из горящей квартиры
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