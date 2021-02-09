88-летнюю бобруйчанку спасли из горящей квартиры

Хозяйку квартиры командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Бобруйска прапорщик Евгений Воробьев, старший пожарный Андрей Хоменок и пожарный Валентин Вихарев обнаружили в одной из комнат, вынесли на свежий воздух и передали медикам.С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» «скорая» увезла бобруйчанку в центральную больницу.В результате возгорания, причина которого устанавливается, в квартире повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.А вот на вчерашнем пожаре – тоже в Бобруйске – спасти человека не удалось. Тело 78-летнего пенсионера, проживавшего в квартире на улице Урицкого, спасатели нашли на кровати в одной из комнат. По одной из версий, причиной этого пожара стала непотушенная сигарета. Проверку проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.Фото: МЧС