8 признаков врача, от которого нужно бежать без оглядки

Вы знаете, почему так популярен доктор Хаус, герой одноименного американского телесериала? Потому что он умеет четко ставить диагнозы и назначать правильное лечение. В реальной жизни все мы тоже надеемся, что, заболев, попадем в руки компетентного врача. Но как оценить уровень знаний человека в белом халате пациентам без медицинского образования? Врач акушер-гинеколог Елена Березовская рассказала, какие признаки с головой выдают никудышного гинеколога.

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«Женщине, далекой от медицины, чрезвычайно трудно понять, насколько врач компетентен, можно ли доверить ему свое здоровье. Количество проработанных лет не гарантирует высокого профессионализма, потому что врач может пользоваться устаревшими данными медицины. Должности и академические достижения тоже ни о чем не говорят: не секрет, что далеко не все кандидатские и докторские диссертации создаются самостоятельно и осознанно с нуля. Поэтому оценивать врачей по званиям и должностям не стоит», – уверена Елена Березовская.

Эксперт поделилась мнением, в каких случаях лучше попрощаться с врачом и продолжить поиск прогрессивного и компетентного специалиста.

♦ Врач запугивает. Нередко женщины заходят в кабинет без всяких жалоб, а выходят в слезах, потому что их запугали: «У вас тут рачком пахнет», «Вы станете бесплодной», «Вы не сможете выносить ребенка». У врача нет права наводить страх на пациентов. Во многих странах запугивание и проявление словесной агрессии считается противозаконным и может повлечь потерю лицензии и работы.

♦ Врач сразу выписывает направления на большое количество анализов и дорогостоящих инвазивных процедур. Для постановки диагноза длительное и объемное обследование чаще всего не требуется. Обследование должно начинаться с анализов и методов диагностики, которые считаются «золотыми стандартами», т.е. основными в диагностике определенных заболеваний.

♦ Врач назначает кучу разных препаратов – от лекарств до БАДов. В современной гинекологии для лечения большинства недугов требуется один препарат, причем принимать его следует в течение кратковременного периода. В случае серьезных заболеваний количество лекарств обычно не превышает 4–5. От бесконечных повторных курсов лечения давно отказались. Все современные рекомендации и протоколы лечения легко найти на онлайн-ресурсах медицинской литературы.

♦ Врач использует свое положение для продажи лекарственных и нелекарственных товаров. Если врач доверительно сообщает вам, что только у него можно купить необходимый препарат, будьте уверены: на вас бессовестно пытаются нажиться.

♦ Направления на обследования и схемы лечения написаны не на бланках. Врач несет ответственность за последствия своего вмешательства в жизнь пациентов, поэтому все свои действия должен документировать. Во-первых, использовать бланки лечебного учреждения. Во-вторых, рекомендованные препараты выписывать на рецептурных бланках, ставить свою подпись и нередко печать. «Если врач пишет схемы лечения на бумажках с рекламой аптек, лекарственных и нелекарственных препаратов, без своего имени и подписи, он поступает безответственно», – акцентирует Елена Березовская.

♦ Врач не уважает права пациента, в частности его отказ от некоторых видов обследования и лечения. Каждый человек имеет право заботиться о своем здоровье так, как считает нужным. Если по какой-то причине женщина не хочет сдавать анализ или проходить процедуру, врач обязан уважать ее решение и не запугивать последствиями.

♦ Врач не предлагает альтернативные методы обследования и лечения. В медицине всегда есть альтернативы. Это не только какие-то процедуры или другие лекарства, но также наблюдение без вмешательства. «Если здоровью и жизни женщины не угрожает опасность (т.е. ситуация не экстренная), вполне можно выбрать выжидательную тактику», – говорит эксперт.

♦ Врач отказывается объяснить ситуацию правдиво и терпеливо. Хороший специалист не станет ссылаться на занятость, упрекать пациента в том, что он слишком много хочет знать или чрезмерно требовательный. Прогрессивный заботливый врач всегда найдет возможность поделиться информацией, предоставив печатный материал, ссылки на статьи и другие полезные ресурсы.

«Не молчите, не бойтесь делать замечания врачу, требуйте объяснения диагнозов и методов лечения», – призывает акушер-гинеколог Елена Березовская.