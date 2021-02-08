Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram поделился, как он переболел коронавирусом.
Музыкант признался, что болезнь прошла в тяжелой форме.
В посте Иосиф написал, что несколько дней назад буквально отпраздновал свой второй день рождения.
– Знаю одно: ковид – чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падет не на вас, – написал он.
Он добавил, что с самого начала пандемии они с его супругой певицей Валерией со всей серьезностью относились к COVID-19. Пара соблюдала все меры и находилась на изоляции. Но в разгар очередной волны супруги отправились отдыхать в Дубай. Там они и заразились: Валерия перенесла коронавирус легко. В первые дни Пригожин чувствовал себя хорошо, но потом резко стал задыхаться. Его госпитализировали на курорте.
– И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже, – поделился продюсер.
Иосиф добавил, что его болезнь развивалась по самому худшему сценарию. Он назвал это время «8 дней ада».
По словам продюсера, ему удалось поправиться благодаря своевременной госпитализации и профессионализму медиков.
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/?hl=ru
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«8 дней ада»: Иосиф Пригожин едва не умер от COVID-19
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