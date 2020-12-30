Задержка составила от 10 минут до 2 часов. Перерывов в движении не было, пострадавших и повреждений подвижного состава – тоже, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Фото из архива БЕЛТА
Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия: сильные порывы ветра, ледяной дождь. Они привели к обледенению проводов, падению деревьев на ж/д пути и отключению линий электроснабжения на отдельных участках. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила 486 км.
Как отметили в БЖД, для восстановления графика движения поездов принимаются дополнительные меры: привлечены 18 единиц спецтехники и более 200 сотрудников компании.
Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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64 поезда отклонились от графика из-за непогоды 29–30 декабря
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