64 поезда отклонились от графика из-за непогоды 29–30 декабря

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БЕЛТА

Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия: сильные порывы ветра, ледяной дождь. Они привели к обледенению проводов, падению деревьев на ж/д пути и отключению линий электроснабжения на отдельных участках. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила 486 км.Как отметили в БЖД, для восстановления графика движения поездов принимаются дополнительные меры: привлечены 18 единиц спецтехники и более 200 сотрудников компании.Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.