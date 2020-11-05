6 вещей, которые притягивают бедность

Нас окружает множество вещей. И каждая вещь обладает собственной энергетикой, которая так или иначе влияет на нас. Возможно, Вы даже не задумывались, что причиной финансовых неудач могут быть вещи, на которые Вы не обращаете внимание, а они являются носителем отрицательной энергетики. Иногда достаточно избавиться от некоторых вещей, и перемены в лучшую сторону не заставят себя долго ждать.
Что притягивает бедность? Какие вещи следует выбросить немедленно? Как повернуть финансовый поток в свою сторону?
Сделайте ревизию вокруг себя, и отправляйте на помойку сразу же:
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«Мертвые» вещи. То, что когда-то жило и несло в себе положительную энергетику, а сейчас используется как декор в доме. Это засохшие цвет, чучела животных и птиц, засушенные бабочки и другие насекомые, рога и бивни, шкуры животных и т.п. Такие вещи дышат смертью и несут негативную энергию.
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Неработающие часы. Износился механизм или села батарейка – это повод или выбросить часы, или все-таки отнести их в ремонт. Неработающие часы символизируют остановку времени. Ничего хорошего не произойдет и ничего не поменяется, пока хронометр не будет выполнять свою функцию.
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Очень старые и рваные вещи. Новое никогда не появиться, если место занято. Не храните то, что уже не пригодно для использования. Средства на новые туфли найдутся сразу, как только старые протоптанные отправятся в мусорку. А если пространство занимает рвань, то на новую обновку деньги никогда не появятся.
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Посуда с трещинами и сколами. Такая посуда сама по себе означает бедность. С практической точки зрения, в такой посуде толка нет. Зачем хранить то, что несет отрицательную энергетику, то, чем пользоваться просто не приятно. Не жалея выбрасывайте!
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Потрепанный кошелек. Деньги, как известно, любят находиться в дорогих, красивых портмоне, от которых пахнет достатком. Неудивительно, что в драных, старых кошельках водится лишь одна мелочь.
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Вещи малознакомых людей. Забытые в Вашем доме вещи возвращайте хозяину. А вот вещи малознакомых людей не жалея выбрасывайте. Как правило, такие вещи несут в себе чужую отрицательную энергетику. Вам она не нужна.