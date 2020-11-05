6 вещей, которые притягивают бедность

Нас окружает множество вещей. И каждая вещь обладает собственной энергетикой, которая так или иначе влияет на нас. Возможно, Вы даже не задумывались, что причиной финансовых неудач могут быть вещи, на которые Вы не обращаете внимание, а они являются носителем отрицательной энергетики. Иногда достаточно избавиться от некоторых вещей, и перемены в лучшую сторону не заставят себя долго ждать.

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Что притягивает бедность? Какие вещи следует выбросить немедленно? Как повернуть финансовый поток в свою сторону?

Сделайте ревизию вокруг себя, и отправляйте на помойку сразу же: