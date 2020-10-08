6 фактов о глазах и зрении

Любимый прием поэтов и писателей, когда речь идет о персонаже, – описывать его глаза. Действительно, по органам зрения можно определить, когда человек грустный, злой, раздраженный или счастливый. Этот факт давно доказан психологами, как и то, что при знакомстве мы непроизвольно заглядываем человеку в глаза, чтобы понять, каков он на самом деле и можно ли ему доверять. Больше интересных фактов о “зеркалах души” вы узнаете в нашем новом материале.



Одни на всю жизнь





Глаза – одни из самых удивительных органов нашего тела. Рамеры глазного яблока не меняются на протяжении всей жизни и составляют примерно 24 мм. Глазные яблоки всех людей Земли отличаются на доли миллиметра.

А вот радужка глаза у всех людей действительно уникальна, как отпечаток пальца. Поэтому некоторые современные дома и офисы практикуют биозамок со сканированием глазной радужки. Правда, пока система несовершенна и этот прием больше используется в фантастических фильмах.

Глаза квадратные





Если вы смотрели мультфильм “Спанч Боб”, то наверняка помните кальмара Сквидварда. Но мало кто замечал, что у Сквидварда, в отличие от других персонажей, зрачки прямоугольные. И нет, это не ошибка художников, это реальный факт из мира фауны. Квадратные глаза также у коз, овец и осьминогов. Это связано с тем, что в природе у этих животных много врагов, и им необходимо видеть все вокруг себя.

К слову, самые большие зрачки среди животных – у лошадей. Они занимают практически все глазное яблоко, а их угол зрения охватывает 240 градусов. Поэтому в цирках на них надевают специальную сбрую, не позволяющую смотреть в сторону, чтобы лошадь не испугалась толпы.

Косо – значит красиво





У древних майя главным атрибутом красоты было косоглазие. Оно считалось одной из божественных особенностей. Поэтому с раннего детства детям подвешивали перед глазами специальный шарик, чтобы ребенок приучался смотреть в одну точку. Со временем, когда глаза привыкали, шарик становился не нужен, и его убирали.

Цвет морской волны





Традиционно в искусстве самым красивым и редким цветом глаз считается голубой. К слову, этот оттенок действительно необычный. Голубой глаз – результат мутации гена HERC2, из-за которой снижается выработка меланина в радужной оболочке, а именно от количества меланина зависит цвет. Место происхождения мутации достоверно неизвестно. Одни исследователи говорят о Египте, другие – о Скандинавии, а третьи вообще ставят предположение, что это побережье Черного моря. Но все сходятся во мнении, что все голубоглазые люди могут считаться пусть дальними, но родственниками.

Но самый редкий цвет глаз все же не голубой, а зеленый. Только 2% населения Земли имеют такой оттенок. А вот гетерохромия (разный цвет глаз) встречается еще реже – всего лишь у 1%. Такая особенность есть не только у людей, но и у животных, чаще всего у кошек.

Пиратский аксессуар





Часто морских разбойников изображают с обязательным атрибутом – повязкой на глазу. Неужели пираты и правда так часто теряли органы зрения в схватках? На самом деле, все не совсем так.

Многие матросы носили специальные повязки на один глаз, чтобы проще адаптироваться к темноте. Например, когда они заходили в темный трюм с дневной палубы, то просто переодевали аксессуар на другой глаз, чтобы быстро различать детали, а не ждать 20 минут (а именно столько требуется, чтобы органы привыкли к отсутствию света). К слову, такие повязки носили не только пираты, но и моряки различных торговых и других судов, не связанных с разбойничьей деятельностью.

Кроличья диета





Часто ли вам в детстве родители говорили “Ешь морковку – она для зрения полезна”? Теперь можно утверждать, что это миф. Да, в моркови содержится витамин А, полезный для здоровья, но вот на зрение он не влияет практически никак.

Этот миф был придуман англичанами во времена Второй мировой войны. Дело в том, что британцы создали новый радар, позволяющий видеть немецкие бомбардировщики ночью. Многих интересовала причина такого внезапного успеха нескольких воздушных операций, поэтому армейское руководство и выдумало факт о специальной морковной диете пилотов, который и пустили в прессу.