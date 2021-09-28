Более чем на 57% доходы бюджета Могилевской области сформированы плательщиками госсектора экономики

606,2 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь – август. На долю госсектора приходится 57,2% общих поступлений.

В пресс-центре Министерства по налогам и сборам по Могилевской области рассказали:

– От организаций негосударственного сектора поступило 378,1 млн рублей (35,6%), индивидуальные предприниматели уплатили 45 млн рублей (4,2%), физические лица – 32,2 млн рублей (3,0%).

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Могилевской области числится 417,1 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и 375,4 тыс. физических лиц.