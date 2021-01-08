55 лицам предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Вашингтоне

Властями США предъявлены обвинения 55 участникам беспорядков в Вашингтоне, пишет ТАСС. В основном они обвиняются в незаконном проникновении и нападении, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина.
Как сообщается, в числе тех, кому предъявлены обвинения, также есть человек, задержанный ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.
Шервин подчеркнул, что в будущем вероятны и другие обвинения. "Это хорошее начало, но ни в коем случае не конец", - сказал и. о. прокурора.
В свою очередь агентство Associated Press (AP) пишет, что власти пока только планируют возбудить 15 дел на федеральном уровне. По данным агентства, еще 40 дел уже возбуждены на местном уровне - в Вашингтоне. По данным AP, Шервин подчеркнул, что в вопросе предъявления обвинений участникам беспорядков "рассматриваются все варианты". Как сообщается, власти не исключают, что кому-то из подозреваемых будут предъявлены обвинения в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.
Фото: ТАСС
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