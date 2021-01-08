55 лицам предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Вашингтоне

Как сообщается, в числе тех, кому предъявлены обвинения, также есть человек, задержанный ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.Шервин подчеркнул, что в будущем вероятны и другие обвинения. "Это хорошее начало, но ни в коем случае не конец", - сказал и. о. прокурора.В свою очередь агентство Associated Press (AP) пишет, что власти пока только планируют возбудить 15 дел на федеральном уровне. По данным агентства, еще 40 дел уже возбуждены на местном уровне - в Вашингтоне. По данным AP, Шервин подчеркнул, что в вопросе предъявления обвинений участникам беспорядков "рассматриваются все варианты". Как сообщается, власти не исключают, что кому-то из подозреваемых будут предъявлены обвинения в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.Фото: ТАСС