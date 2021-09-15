524 нарушителя поймали в лесхозах в этом году с помощью фотоловушек

С помощью фотоловушек в лесхозах в этом году было поймано 524 нарушителя. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.





Статистика показывает, что в большинстве случаев лесной пожар возникает из-за человеческого фактора. Должностные лица государственной лесной охраны ежегодно привлекают к административной ответственности тысячи нарушителей лесного и природоохранного законодательства. Для усиления профилактических мероприятий и воспитания бережного отношения к лесу лесхозы активно используют средства фото- и видеофиксации. Их уже приобретено более 1,5 тысячи. Эффективность использования фотоловушек подтверждается цифрами. Так, если в 2016 году с помощью средств фотофиксации к административной ответственности было привлечено 166 граждан, то в 2021-м уже 524.

– Чаще всего граждане привлекаются к ответственности за загрязнение лесного фонда, нарушение требований пожарной безопасности, а также проведение незаконных рубок, – озвучил основные нарушения Валентин Шатравко.

druk@sb.by

