51-летняя звезда сериала "Друзья" скоро станет мамой. Ребенок родится в ближайшее время, пишет Mirror.
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум предложили Дженнифер Энистон стать крестной мамой их дочери. В последнее время актриса много общается с певицей и поддерживает Перри во время изоляции.
"Она была таким прекрасным другом для беременной Кэти в этот трудный период. Беременность и карантин еще больше их сдружили. Энистон – лучший выбор в качестве крестной мамы", – сообщает источник.
Подчеркивается, что решение Пэрри и Блум приняли вместе. Энистон была очень рада, когда узнала, что скоро станет мамой, и разрыдалась.
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51-летняя Энистон скоро станет мамой
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