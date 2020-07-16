51-летняя Энистон скоро станет мамой

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум предложили Дженнифер Энистон стать крестной мамой их дочери. В последнее время актриса много общается с певицей и поддерживает Перри во время изоляции.– сообщает источник.Подчеркивается, что решение Пэрри и Блум приняли вместе. Энистон была очень рада, когда узнала, что скоро станет мамой, и разрыдалась.