50 ДТП и 7 пострадавших – последствия первого снега на Могилевщине

В Бобруйске, на перекрестке улиц Советской и Бахарова, 46-летний водитель автобуса, поворачивая направо, сбил 60-летнюю землячку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В Осиповичском районе, на 110-м километре автодороги Минск – Гомель, 44-летний бобруйчанин, двигаясь на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в левой по ходу движения полосе и совершая опережение другого авто, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В итоге в больницу с травмами увезли четырех его пассажирок. Кстати, шины на его микроавтобусе были летними. Как и на автомобиле Nissan Sunny, наехавшем на трассе вблизи деревни Заводская Слобода Могилевского района на идущую по краю проезжей части навстречу движению транспорта 54-летнюю сельчанку. Она тоже госпитализирована.Примечательно, что находившийся за рулем Nissan 32-летний могилевчанин водительского удостоверения не имеет. Никогда не было водительских прав и у 29-летнего жителя деревни Пасека Костюковичского района, который на 76-м километре автодороги Климовичи – Костюковичи – граница РФ на автомобиле Seat Toledo на закруглении дороги вылетел в кювет и опрокинулся. Мало того, по предварительным данным, он сел за руль, будучи нетрезвым. А пострадала из-за этого пассажирка – 22-летняя жительница деревни Смольки, получившая травмы.Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома