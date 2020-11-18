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  2. 50 ДТП и 7 пострадавших – последствия первого снега на Могилевщине

50 ДТП и 7 пострадавших – последствия первого снега на Могилевщине

Первый снег, выпавший на Могилевщине, стал серьезным испытанием для водителей. Как уточнили в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома, за сутки на дорогах области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых повреждены автомобили. Однако есть и человеческие жертвы: в 4 других авариях пострадало 7 человек. 


В Бобруйске, на перекрестке улиц Советской и Бахарова, 46-летний водитель автобуса, поворачивая направо, сбил 60-летнюю землячку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.  В Осиповичском районе, на 110-м километре автодороги Минск – Гомель, 44-летний бобруйчанин, двигаясь на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в левой по ходу движения полосе и совершая опережение другого авто, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В итоге в больницу с травмами увезли четырех его пассажирок. Кстати, шины на его микроавтобусе были летними. Как и на автомобиле Nissan Sunny, наехавшем на трассе вблизи деревни Заводская Слобода Могилевского района на идущую по краю проезжей части навстречу движению транспорта 54-летнюю сельчанку. Она тоже госпитализирована.

Примечательно, что находившийся за рулем Nissan 32-летний могилевчанин водительского удостоверения не имеет. Никогда не было водительских прав и у 29-летнего жителя деревни Пасека Костюковичского района, который на 76-м километре автодороги Климовичи – Костюковичи – граница РФ на автомобиле Seat Toledo на закруглении дороги вылетел в кювет и опрокинулся. Мало того, по предварительным данным, он сел за руль, будучи нетрезвым. А пострадала из-за этого пассажирка – 22-летняя жительница деревни Смольки, получившая травмы.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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