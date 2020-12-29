«5-звездочный отель» для студентов открыли в Витебске

В 2019 году к Витебскому государственному техническому колледжу присоединили Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмырева, а вместе с ним и общежитие коридорного типа 1972 года постройки, в котором до сих пор не было капремонта.В этом году за пять месяцев здание преобразилось. В результате перепланировки переделали помещения коридорного типа на уютные жилые блоки, в каждом – свой санузел и душевая комната. Утеплили и преобразили фасад, отремонтировали кровлю, системы отопления и вентиляции, крыльцо, заменили оконные и дверные блоки, электропроводку, электроприборы, системы освещения. Не забыли и про устройство безбарьерной среды. На каждом этаже – по две кухни, есть и буфет, а совсем рядом – две столовые. Так что каждый может выбрать, где ему удобнее питаться. Будет и тренажерный зал.На капитальный ремонт и модернизацию общежития израсходовали порядка 3,65 млн. рублей и еще на 350 тыс. рублей закупили мебель, постельные принадлежности, электроплиты, стеллажи для вспомогательных помещений. Средства выделены из областного бюджета., – рассказалНа торжественном открытии общежития председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев вручил ключи учащимся, которые стали лучшими в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, проявили себя в профессиональных конкурсах. Одна из них – учащаяся 1 курса Каролина Ларченко из Ушачей, которая получает специальность «Почтовая связь», «Торговое дело»., – поделилась радостью девушка., – сказал Николай Шерстнев.