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  2. «5-звездочный отель» для студентов открыли в Витебске

«5-звездочный отель» для студентов открыли в Витебске

В Витебском государственном техническом колледже торжественно открыли модернизированное общежитие в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети».


В 2019 году к Витебскому государственному техническому колледжу присоединили Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмырева, а вместе с ним и общежитие коридорного типа 1972 года постройки, в котором до сих пор не было капремонта.

В этом году за пять месяцев здание преобразилось. В результате перепланировки переделали помещения коридорного типа на уютные жилые блоки, в каждом – свой санузел и душевая комната. Утеплили и преобразили фасад, отремонтировали кровлю, системы отопления и вентиляции, крыльцо, заменили оконные и дверные блоки, электропроводку, электроприборы, системы освещения. Не забыли и про  устройство безбарьерной среды. На каждом этаже – по две кухни, есть и буфет, а совсем рядом – две столовые. Так что каждый может выбрать, где ему удобнее питаться. Будет и тренажерный зал.


На капитальный ремонт и модернизацию общежития израсходовали порядка 3,65 млн. рублей и еще на 350 тыс. рублей закупили мебель, постельные принадлежности, электроплиты, стеллажи для вспомогательных помещений. Средства выделены из областного бюджета.

Мы и не ожидали, что за пять месяцев строители могут подарить нам, можно сказать, студенческий пятизвездочный отель на 318 мест. 84 одноместных комнаты предоставим самым лучшим учащимся. Остальные будут жить в двух и трехместных комнатах, – рассказал директор колледжа Александр Лосякин.


На торжественном открытии общежития председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев вручил ключи учащимся, которые стали лучшими в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, проявили себя в профессиональных конкурсах. Одна из них – учащаяся 1 курса Каролина Ларченко из Ушачей, которая получает специальность «Почтовая связь», «Торговое дело».

В этот колледж я поступила по рекомендации подруги, которая здесь училась раньше. До сих пор я жила в дальнем общежитии на улице Гончарной, откуда надо было добираться 40 минут до колледжа. Сейчас все расположено в шаговой доступности: и учебные корпуса, и столовая. Да и в целом условия здесь хорошие, даже вай-фай есть, – поделилась радостью девушка.


Для вас, ребята, созданы все условия, чтобы комфортно жить, учиться и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки. Хотелось бы, чтобы вы стали лучшими в своих профессиях и славили нашу Витебщину. А в канун Нового года, конечно, всем хочется пожелать праздничного настроения, а на будущее – каждому найти достойную пару, – сказал Николай Шерстнев.

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Фото: Елена Алимова
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