5-я серия документального проекта СТВ «2020» подводит итоги событий годичной давности

- В медицине, как и в госуправлении, не бывает быстрых решений, – подводит итог прошедшего года председатель Гродненского облисполкома, экс-министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. – Мы сделали определенный этап, после чего идет долгий период выздоровления, реабилитации, работы, наблюдения.
Видео: СТВ
«Цветная революция», случившись в стране один раз, будет повторяться постоянно, именно поэтому так важно было ее не допустить, считает старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД Виктор Лутченко:
- Если есть насильственный захват власти, если не устояла действующая силовая ячейка, то эти «протестные» движения, эти майданы – это все повторяется, накручивается. Азиатские страны по пять, по шесть этих майданов за несколько лет пережили. То есть ни к чему хорошему это не приводит.
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
- Хорошо, что остановили в начале, потому что еще чуть-чуть, и было бы, как на Украине. Все знают, что на Украине раскол по семьям. Там родственники годами с этого майдана или еще раньше, со времен «оранжевой революции» не разговаривают. Это нормально разве?
Политолог, философ Алексей Дзермант убежден, что успех противодействия «цветной революции» в Беларуси заключается в совокупности сразу нескольких факторов:
- Мы видели, насколько крепко держались силовики. И, конечно, вершина этой системы – лидер, который проявил волю, не дрогнул, показал, что он вместе со своим народом, защитниками народа. Вот все вместе, в совокупности это и составляет определенную систему. Сила государства, конечно, в его внутренней системе, внутренней структуре. Мы увидели, что и властная вертикаль не посыпалась.