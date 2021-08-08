5-я серия документального проекта СТВ «2020» подводит итоги событий годичной давности

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– подводит итог прошедшего года. –«Цветная революция», случившись в стране один раз, будет повторяться постоянно, именно поэтому так важно было ее не допустить, считаетубежден, что успех противодействия «цветной революции» в Беларуси заключается в совокупности сразу нескольких факторов: