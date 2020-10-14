5 стихотворений о маме

Многие из нас помнят то время, когда в школьные годы учили стихи-поздравления на День матери, а потом с торжественным видом читали их с табуретки для любимой мамы. И хоть сейчас повторить этот ритуал будет проблематично, мы предлагаем в этот прекрасный праздник вспомнить лучшие произведения, посвященные главному человеку нашей жизни – маме.
Эдуард Успенский “Поздравительная песенка”
Великий детский писатель очень любил свою маму и посвятил ей несколько своих стихотворений. Одно из них – шуточная “Поздравительная песенка”.
Повествование ведется от лица детей, которые спешат порадовать любимую маму хорошими оценками и порядком в доме, желают ей побольше отдыхать и реализовать свои цели и обещают никогда не огорчать.
Неизвестный автор “Мама – простое, казалось бы, слово...”
Многие приписывают авторство этого стихотворения Анне Ахматовой, но каждый раз утверждение оспаривается. Сейчас автор считается неизвестным.
В произведении поэт вспоминает о том, когда мы произносим слово “мама”, а еще – как часто по детской глупости причиняем боль той, которая подарила жизнь. Но каждый раз, когда ребенок извиняется за свой проступок, мама прощает его, и ей до слез приятно услышать слова: “Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что ты любишь! За то, что ты есть!”
Афанасий Фет “Мама, глянь-ка из окошка!”
Несмотря на позитивное настроение произведения, автор написал его в непростое время своей жизни. Афанасий Фет тяжело переживал расставание с любимой девушкой и ее гибель, так как считал себя виноватым в трагедии. Он все больше предпочитал воображаемый мир реальному и из-за такого диссонанса впал в глубокую депрессию. Но все же поэт смог найти лазейку для счастья и написал стихотворение “Мама, глянь-ка из окошка!”
При чтении стиха в голове сразу возникает картина: зимним утром крестьянский мальчик проснулся, выглянул в окно, увидел чудесный снежный пейзаж и скорее побежал звать маму, чтобы вместе с ней пойти гулять, играть в снегу и кататься с горки на салазках. А мама сорванца с улыбкой смотрит на сына и соглашается пойти на прогулку.
Иван Бунин “Матери”
Поэт Иван Бунин очень тепло относился к своей маме. В противоположность строгому отцу добрая и кроткая женщина всегда была родной душой мальчика в детстве. Бунин рано покинул дом, уехав на учебу, и безумно скучал по матери в разлуке. Ей он посвятил множество своих стихотворений.
Автор нежно, с трепетом вспоминает о маме. В сравнении с неласковой няней она и поцелует, и пожалеет, и перекрестит. Словно ангел, мама оберегает сон любимого сына, желая защитить от всех невзгод.
Эдуард Асадов “Храбрая мама”
Выходец из армянской семьи, Эдуард Асадов не понаслышке знал, что такое сильная женщина. Его мама безумно любила своего Эдика и всегда старалась, чтобы мальчик чувствовал себя с ней как за каменной стеной.
Стихотворение “Храбрая мама” многие помнят еще со школы. Маленький птенец выпал из гнезда и едва не попал в лапы злого кота, как вдруг смелая мама-птица напала на разбойника и защитила свое чадо. Многие читатели узнают в этом образе своих мам, которые при любой, даже самой незначительной опасности сразу же стремятся спасти любимого сына или дочку.
С Днем матери!