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5 стихотворений о маме

Многие из нас помнят то время, когда в школьные годы учили стихи-поздравления на День матери, а потом с торжественным видом читали их с табуретки для любимой мамы. И хоть сейчас повторить этот ритуал будет проблематично, мы предлагаем в этот прекрасный праздник вспомнить лучшие произведения, посвященные главному человеку нашей жизни – маме.

Эдуард Успенский “Поздравительная песенка”

Великий детский писатель очень любил свою маму и посвятил ей несколько своих стихотворений. Одно из них – шуточная “Поздравительная песенка”.

Повествование ведется от лица детей, которые спешат порадовать любимую маму хорошими оценками и порядком в доме, желают ей побольше отдыхать и реализовать свои цели и обещают никогда не огорчать.

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Неизвестный автор “Мама – простое, казалось бы, слово...”

Многие приписывают авторство этого стихотворения Анне Ахматовой, но каждый раз утверждение оспаривается. Сейчас автор считается неизвестным.

В произведении поэт вспоминает о том, когда мы произносим слово “мама”, а еще – как часто по детской глупости причиняем боль той, которая подарила жизнь. Но каждый раз, когда ребенок извиняется за свой проступок, мама прощает его, и ей до слез приятно услышать слова: “Спасибо, родная, за то, что растила,

За то, что ты любишь! За то, что ты есть!”

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Афанасий Фет “Мама, глянь-ка из окошка!”

Несмотря на позитивное настроение произведения, автор написал его в непростое время своей жизни. Афанасий Фет тяжело переживал расставание с любимой девушкой и ее гибель, так как считал себя виноватым в трагедии. Он все больше предпочитал воображаемый мир реальному и из-за такого диссонанса впал в глубокую депрессию. Но все же поэт смог найти лазейку для счастья и написал стихотворение “Мама, глянь-ка из окошка!”

При чтении стиха в голове сразу возникает картина: зимним утром крестьянский мальчик проснулся, выглянул в окно, увидел чудесный снежный пейзаж и скорее побежал звать маму, чтобы вместе с ней пойти гулять, играть в снегу и кататься с горки на салазках. А мама сорванца с улыбкой смотрит на сына и соглашается пойти на прогулку.

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Иван Бунин “Матери”

Поэт Иван Бунин очень тепло относился к своей маме. В противоположность строгому отцу добрая и кроткая женщина всегда была родной душой мальчика в детстве. Бунин рано покинул дом, уехав на учебу, и безумно скучал по матери в разлуке. Ей он посвятил множество своих стихотворений.

Автор нежно, с трепетом вспоминает о маме. В сравнении с неласковой няней она и поцелует, и пожалеет, и перекрестит. Словно ангел, мама оберегает сон любимого сына, желая защитить от всех невзгод.

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Эдуард Асадов “Храбрая мама”

Выходец из армянской семьи, Эдуард Асадов не понаслышке знал, что такое сильная женщина. Его мама безумно любила своего Эдика и всегда старалась, чтобы мальчик чувствовал себя с ней как за каменной стеной.

Стихотворение “Храбрая мама” многие помнят еще со школы. Маленький птенец выпал из гнезда и едва не попал в лапы злого кота, как вдруг смелая мама-птица напала на разбойника и защитила свое чадо. Многие читатели узнают в этом образе своих мам, которые при любой, даже самой незначительной опасности сразу же стремятся спасти любимого сына или дочку.

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С Днем матери!

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