Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему

Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему

Одна из самых важных составляющих здорового образа жизни — максимально увеличить способность организма переваривать пищу и усваивать все питательные вещества, которые он получает. Следующие продукты полезны для кишечника и стимулируют пищеварительную систему.

gettyimages.com

Семена чиа

Эти крошечные семена являются фантастическим источником питательных веществ и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Семена чиа богаты клетчаткой — две столовые ложки семян чиа дают около 10 г клетчатки, — которая поддерживает рост и размножение полезных бактерий в кишечнике, что в свою очередь способствует здоровому пищеварению. Пищевые волокна также могут нормализовать функции кишечника, уменьшая необходимость использования слабительных средств.

Костный бульон

Костный бульон — это простой и экономичный способ улучшить пищеварение и уменьшить воспаление. Для его приготовления кипятят кости и соединительные ткани животных. Этот бульон содержит желатин, полученный из аминокислот глютамина и глицина, который способствует связыванию жидкости в пищеварительном тракте, помогая пище проходить легче. 

Лактоферментированные овощи

Лактоферментированные овощи, в том числе соленые огурцы и квашеная капуста, являются мощными детоксикантами. Эти продукты содержат пробиотики, которые могут улучшить кишечную флору. Такие овощи также помогают разрушать и выводить токсины из организма.

Квашеная капуста, в частности, производится из измельченной капусты и сбраживается молочной кислотой.

pixabay.com

Темно-зеленые овощи

Эти виды овощей являются богатым источником нерастворимой клетчатки, которая помогает ускорить обмен веществ. Листовая зелень также является отличным источником магния, который способствует уменьшению запоров за счет снижения мышечных сокращений. Яркие представители таких продуктов — брюссельская капуста, шпинат и брокколи. Более того, исследование, размещенное в журнале Nature Chemical Biology, обнаружило определенный сахар, производимый этими овощами, который питает полезные бактерии в кишечнике.

Лосось

Лосось является жирной рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами. Они уменьшают последствия воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств пищеварения. Это в свою очередь может улучшить пищеварение. 

Читайте также:

Ученые открыли новый способ лечения акне

Ученые: осознанная медитация помогает пациентам с синдромом раздраженного кишечника

Ученые: продукты, богатые витамином D, улучшают работу сердца

Ученые: ограничение сна вызывает негативные реакции в других ситуациях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Что думают спортсмены-паралимпийцы о переносе Игр в Токио?
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Горят сотни гектаров: в стране запрещено посещение лесов в 60 районах
В Беларуси всеобщую вакцинацию от туберкулеза проводят 38 лет
Совещание по электроэнергетике, продление каникул и уменьшение цен на топливо. Главное за пятницу
В iOS 14 появится функция, позволяющая открывать приложения без их установки на смартфон
Рианна пожертвовала более двух миллионов долларов жертвам домашнего насилия
Раннее пробуждение медведей, новая пара из Ташкента и свидание бенгальских тигров: в Минский зоопарк пришла весна
Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"
Купить Nintendo Switch в Японии можно только выиграв в лотерею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Обсуждаем проект постановления Совмина “О вопросах по обращению с животными”
Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему
Жители Индии впервые за 30 лет увидели вершины Гималаев
Немецкий судмедэксперт: опасность коронавируса намного преувеличена
Зарубежный роман: как мы охотились на брачного афериста
Фотофакт: руководитель Microsoft уже пользуется еще не вышедшей раскладушкой Surface Duo
Опыты на кухне: мы испробовали на практике народные способы окраски яиц к празднику
Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике
Как несет службу дивизион 115-го зенитно-ракетного полка под Брестом
Политолог: если смотреть сухие статистические сводки, то опасность коронавируса несколько преувеличена
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Будем ответственными
Авторы
СКАНИРУЙТЕ