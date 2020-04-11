Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему

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Эти крошечные семена являются фантастическим источником питательных веществ и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Семена чиа богаты клетчаткой — две столовые ложки семян чиа дают около 10 г клетчатки, — которая поддерживает рост и размножение полезных бактерий в кишечнике, что в свою очередь способствует здоровому пищеварению. Пищевые волокна также могут нормализовать функции кишечника, уменьшая необходимость использования слабительных средств.Костный бульон — это простой и экономичный способ улучшить пищеварение и уменьшить воспаление. Для его приготовления кипятят кости и соединительные ткани животных. Этот бульон содержит желатин, полученный из аминокислот глютамина и глицина, который способствует связыванию жидкости в пищеварительном тракте, помогая пище проходить легче.Лактоферментированные овощи, в том числе соленые огурцы и квашеная капуста, являются мощными детоксикантами. Эти продукты содержат пробиотики, которые могут улучшить кишечную флору. Такие овощи также помогают разрушать и выводить токсины из организма.Квашеная капуста, в частности, производится из измельченной капусты и сбраживается молочной кислотой.Эти виды овощей являются богатым источником нерастворимой клетчатки, которая помогает ускорить обмен веществ. Листовая зелень также является отличным источником магния, который способствует уменьшению запоров за счет снижения мышечных сокращений. Яркие представители таких продуктов — брюссельская капуста, шпинат и брокколи. Более того, исследование, размещенное в журнале Nature Chemical Biology, обнаружило определенный сахар, производимый этими овощами, который питает полезные бактерии в кишечнике.Лосось является жирной рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами. Они уменьшают последствия воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств пищеварения. Это в свою очередь может улучшить пищеварение.