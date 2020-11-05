5 ноября – день рождения национального белорусского балета

В этот день 81 год назад в Большом театре Беларуси состоялась премьера первого национального балета «Соловей» по хрестоматийной одноименной повести Змитрока Бядули. Спектакль готовился лихорадочно, репетиции начинались в девять утра и с двумя получасовыми перерывами длились до полуночи. Сам композитор Моисей Ефимович Крошнер, работавший в Большом театре концертмейстером балета, не вылезал из-за фортепиано.
Любопытно, что мировая премьера «Соловья» состоялась не в Минске, а в Одессе, откуда он и перелетел в Минск.
Да и сам композитор был приезжий. Моисей Крошнер родился в Киеве, учился в Киевской консерватории у легендарного фортепианного педагога Феликса Блуменфельда, у которого учился и Горовиц, и Цфасмат, и Мария Юдина, а Генрих Нейгауз приходился ему родным племянником.
Не закончив курса, Крошнер отправился в Москву, а оттуда в Свердловск, где преподавал композицию знаменитый петербургский профессор Василий Андреевич Золотарев. А когда Золотарева пригласили заведовать кафедрой в Минске, вместе с ним переехал весь класс.
Так Крошнер оказался в ряду первых выпускников Белорусской государственной консерватории. В нынешнем году мы должны были бы отмечать его 120-летие, но точная дата рождения не сохранилась, да и с датой смерти есть вопросы.
– В годы Великой Отечественной войны он оказался в Минском гетто. 28 июля 1942 года гестаповцы стали расстреливать узников. Так погиб выдающийся композитор, орденоносец Михаил Крошнер, – пишет журналист газеты «Вечерний Могилев» Геннадий Сахрай.
Ни в одной энциклопедии вы эту дату не отыщете.
Вместе с композитором погибло множество его сочинений. К счастью, «Соловей» сохранился, и в 1950 году его вновь с успехом поставили в Большом театре БССР.
Но легендарной была именно та, первая постановка 1939 года, которую осуществили дирижер Марк Шнейдерман, балетмейстер Алексей Ермолаев и художник Борис Матрунин. С небольшими авторскими изменениями ее показали в июне 1940 года на Первой декаде белорусского искусства в Москве.
– Прекрасен первый белорусский балет «Соловей», – пишет по следам премьеры начальник управления по делам искусств при СНК БССР А. Озирский. – Музыка Крошнера, построенная на народном белорусском музыкальном материале, очень танцевальна и отличается лиричностью и теплотой.
– Хоть и говорят «лиха беда начало», но в данном случае никакой беды не произошло, а напротив, вышло очень хорошо, и первенец белорусского балета получился крепким и удачным, – вторит ему видный московский критик Виктор Городинский.
За «Соловья» его автор удостоился не только звания заслуженного артиста республики, но и ордена Трудового Красного Знамени.
Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с первым исполнителем партии Симона, народным артистом БССР Семеном Дречиным. Он был в ту пору уже очень немолодой человек, но я на всю жизнь запомнила, с какими горящими глазами он рассказывал о своих поездках по деревням в поисках подлинных элементов белорусских народных танцев.
– Алексей Николаевич Ермолаев был блестящим знатоком классического балета, а белорусский народный танец он не знал, – рассказывал Дречин. – А наша цель была соединить классический танец и народный.
По общему мнению, этот опыт оказался удачным. Увы, в наши дни «Соловей» полностью забыт. А может быть, напрасно?
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5 ноября – день рождения национального белорусского балета
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