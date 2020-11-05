5 ноября – день рождения национального белорусского балета

Любопытно, что мировая премьера «Соловья» состоялась не в Минске, а в Одессе, откуда он и перелетел в Минск.Да и сам композитор был приезжий. Моисей Крошнер родился в Киеве, учился в Киевской консерватории у легендарного фортепианного педагога Феликса Блуменфельда, у которого учился и Горовиц, и Цфасмат, и Мария Юдина, а Генрих Нейгауз приходился ему родным племянником.Не закончив курса, Крошнер отправился в Москву, а оттуда в Свердловск, где преподавал композицию знаменитый петербургский профессор Василий Андреевич Золотарев. А когда Золотарева пригласили заведовать кафедрой в Минске, вместе с ним переехал весь класс.Так Крошнер оказался в ряду первых выпускников Белорусской государственной консерватории. В нынешнем году мы должны были бы отмечать его 120-летие, но точная дата рождения не сохранилась, да и с датой смерти есть вопросы.– пишетНи в одной энциклопедии вы эту дату не отыщете.Вместе с композитором погибло множество его сочинений. К счастью, «Соловей» сохранился, и в 1950 году его вновь с успехом поставили в Большом театре БССР.Но легендарной была именно та, первая постановка 1939 года, которую осуществили дирижер Марк Шнейдерман, балетмейстер Алексей Ермолаев и художник Борис Матрунин. С небольшими авторскими изменениями ее показали в июне 1940 года на Первой декаде белорусского искусства в Москве.– пишет по следам премьеры– вторит ему видныйЗа «Соловья» его автор удостоился не только звания заслуженного артиста республики, но и ордена Трудового Красного Знамени.Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с первым исполнителем партии Симона, народным артистом БССР Семеном Дречиным. Он был в ту пору уже очень немолодой человек, но я на всю жизнь запомнила, с какими горящими глазами он рассказывал о своих поездках по деревням в поисках подлинных элементов белорусских народных танцев.– рассказывал Дречин.По общему мнению, этот опыт оказался удачным. Увы, в наши дни «Соловей» полностью забыт. А может быть, напрасно?