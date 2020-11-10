5 мужских фраз, которые очень бесят женщин

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Классика. Такую фразу женщина услышит скорее всего тогда, когда приготовила, убрала или погладила «не так». После «не так» не идет объяснение, «как надо», а главное, женщине непонятно, почему она должна делать то, с чем справляется прекрасно сама, так, как делает его мама.Мужчинам нужно понимать, что сравнивать – значит искать недостатки. Подобной фразой молодой человек в открытую говорит, что не воспринимает свою женщину серьезно.Я, мне, сам… Если у мужчины нет понятия «мы» и «вместе», эту фразу женщина от него услышит не раз. Отношения, где такого рода реплики вообще возможны – токсичны. Женщина должна не просто расстраиваться и обижаться на такое, а бежать подальше от таких отношений.Такие упреки не допустимы в нормальных отношениях. Мужчина, который позволяет себя такое в отношении ко второй половине, вряд ли измениться.Именно в таком духе фразы порождают пропасть недоверия между партнерами. Услышав нечто подобное, женщина проведет параллель между «не лезь, не понимаешь» и «не нужна». Любящий мужчина просто не позволит себе ничего подобного в адрес своей второй половины.Эмоциональная связь быстро ослабеет, и к женщине придет понимание, что она лишняя, если постоянно будет слышать «не нужна».Опять классика. Есть такой тип мужчин, которые действительно считают, что они незаменимы. И с таким убеждением очень сложно смериться и тем более бороться. Умная женщина, услышав подобную фразу в свой адрес, сделает правильные выводы.Для женщины такая фраза означает лишь одно: будь с тем, кому нужна. Все просто.Он устал. Такое бывает. Только сильные и любящие мужчины не будут бросать такие фразы своей второй половине. Настоящего мужчину капризы не красят.Устал? Рано или поздно мудрая женщина даст возможность отдохнуть от нее. И напрягать своим присутствием больше не будет. Никогда.Мужчинам нужно запомнить, что сказанная подобная фраза даже один раз, запомниться надолго. У женщин на такое слишком хорошая память.