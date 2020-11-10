5 мужских фраз, которые очень бесят женщин

Женщины, в отличие от мужчин, не только слышат, но и анализируют каждое услышанное слово. В быту, сами того не замечая, мужчины произносят фразы, которые задевают, а порой и просто бесят вторых половинок.
По итогу, мужчина недоумевает, что он не так сделал, в чем причина того, что на него уже обиделись. А повод есть. Брошенная вскользь фраза, которую совершенно не стоило произносить. Давайте забираться.
1. «Моя мама делает это не так»
Классика. Такую фразу женщина услышит скорее всего тогда, когда приготовила, убрала или погладила «не так». После «не так» не идет объяснение, «как надо», а главное, женщине непонятно, почему она должна делать то, с чем справляется прекрасно сама, так, как делает его мама.
Мужчинам нужно понимать, что сравнивать – значит искать недостатки. Подобной фразой молодой человек в открытую говорит, что не воспринимает свою женщину серьезно.
2. «Всё, что ты имеешь сейчас – только благодаря мне!»
Я, мне, сам… Если у мужчины нет понятия «мы» и «вместе», эту фразу женщина от него услышит не раз. Отношения, где такого рода реплики вообще возможны – токсичны. Женщина должна не просто расстраиваться и обижаться на такое, а бежать подальше от таких отношений.
Такие упреки не допустимы в нормальных отношениях. Мужчина, который позволяет себя такое в отношении ко второй половине, вряд ли измениться.
3. «Не лезь не свое дело! Ты в этом ничего не понимаешь»
Именно в таком духе фразы порождают пропасть недоверия между партнерами. Услышав нечто подобное, женщина проведет параллель между «не лезь, не понимаешь» и «не нужна». Любящий мужчина просто не позволит себе ничего подобного в адрес своей второй половины.
Эмоциональная связь быстро ослабеет, и к женщине придет понимание, что она лишняя, если постоянно будет слышать «не нужна».
4. «Никому кроме меня ты не нужна!»
Опять классика. Есть такой тип мужчин, которые действительно считают, что они незаменимы. И с таким убеждением очень сложно смериться и тем более бороться. Умная женщина, услышав подобную фразу в свой адрес, сделает правильные выводы.
Для женщины такая фраза означает лишь одно: будь с тем, кому нужна. Все просто.
5. «Как же я от тебя устал»
Он устал. Такое бывает. Только сильные и любящие мужчины не будут бросать такие фразы своей второй половине. Настоящего мужчину капризы не красят.
Устал? Рано или поздно мудрая женщина даст возможность отдохнуть от нее. И напрягать своим присутствием больше не будет. Никогда.
Мужчинам нужно запомнить, что сказанная подобная фраза даже один раз, запомниться надолго. У женщин на такое слишком хорошая память.
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5 мужских фраз, которые очень бесят женщин
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