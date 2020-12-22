49% белорусов предпочитают поздравлять с Новым годом по телефону, 41% – в соцсетях и мессенджерах

Опрос корпорации Viber показал, как белорусы оценивают уходящий год, что считают главной составляющей праздника и как планируют отметить Новый год, сообщает пресс-служба Viber.
Для 58% опрошенных уходящий год был сложным. Они с нетерпением ждут 2021-го и верят, что он будет совершенно не таким. Треть пользователей (33%) отметила, что год мог бы быть вполне удачным, если бы не коронавирус. Поэтому они больше ждут конца пандемии, а не наступающий год. И только 9% опрошенных считают, что 2020-й был для них успешным.
30% респондентов самыми бесполезными подарками назвали сувениры наподобие свечей и магнитов на холодильник. 25% – сувениры с символом года, так как не знают куда их приспособить. 22% опрошенных не понимают, зачем дарить мандарины и шампанское, если они и так у всех есть. 19% против шампуней и гелей для душа в качестве подарка. И лишь 4% возмущены тем, что на каждый Новый год им дарят носки.
Не может представить Новый год без елки и бенгальских огней 51% опрошенных, 37% – без мандаринов и оливье. При этом 12% респондентов считают, что праздник будет неполноценным, если не посмотреть фильмы, такие как, например, «Ирония судьбы, или С легким паром».
В период пандемии, находясь на самоизоляции, особенно актуально не забыть поздравить близких и друзей с наступающими праздниками. 49% пользователей предпочитают поздравлять в новогоднюю ночь по телефону. 41% опрошенных удобней написать сообщение и разослать его в социальных сетях и мессенджерах. 33% из них отправляют веселые новогодние стикеры, гифки, картинки или видео с поздравлениями. И только 9% готовят подарки и пишут письма заранее. 25% поделились, что всегда звонят по мессенджеру и поздравляют тех, кто не рядом.
Данные были получены в результате опроса в официальном сообществе мессенджера в Беларуси. В исследовании приняли участие более тысячи респондентов.
Фото: ru.linkedin.com
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49% белорусов предпочитают поздравлять с Новым годом по телефону, 41% – в соцсетях и мессенджерах
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