47-летняя женщина умерла из-за удушья поводками на прогулке с собаками

47-летняя Дебора Мэри Робертс была найдена лежащей лицом вниз на траве с поводками для собак на шее в Северном Уэльсе в Великобритании, пишет The Sun.
Молодая девушка, обнаружившая тело, рассказала двум работающим поблизости мужчинам, что миссис Робертс задыхалась и упала в травянистую зону за улицей. Во время расследования было установлено, что миссис Робертс лежала лицом вниз с поводками на шее, которые затянули две собаки.
Несмотря на все усилия медиков, миссис Робертс не удалось спасти. Она скончалась на месте происшествия.
Друг семьи рассказал, что из-за смерти Деб вся семья была полностью опустошена.
"Она была удивительной матерью с огромным сердцем. У нее было время и любовь ко всем".
Сын погибшей Каллум написал в Facebook:
"Мои братья и я так поражены всеми прекрасными комментариями о моей маме, ведь она действительно была единственной в своем роде, и мы будем по ней очень скучать".
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