47-летняя женщина умерла из-за удушья поводками на прогулке с собаками

Молодая девушка, обнаружившая тело, рассказала двум работающим поблизости мужчинам, что миссис Робертс задыхалась и упала в травянистую зону за улицей. Во время расследования было установлено, что миссис Робертс лежала лицом вниз с поводками на шее, которые затянули две собаки.Несмотря на все усилия медиков, миссис Робертс не удалось спасти. Она скончалась на месте происшествия.Друг семьи рассказал, что из-за смерти Деб вся семья была полностью опустошена.Сын погибшей Каллум написал в Facebook: