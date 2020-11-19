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47 госпредприятий пополнят фонд национального развития

Пополнят государственный целевой бюджетный фонд национального развития за счет части прибыли, полученной по результатам работы за первое полугодие 2020 года, 47 высокорентабельных предприятий.

Фото носит иллюстративный характер

Постановление Совмина от 16.11.2020 № 652 «О формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2020 году» (далее – постановление № 652), вступающее в силу после официального опубликования, т.е. с 19 ноября 2020 года, было опубликовано вчера на Национальном правовом интернет-портале.
Общая сумма, которая сформирует Фонд по итогам первого полугодия 2020 г. – 35 709,25 тысячи рублей. При этом наибольший вклад, 74,16 процента предусмотренной суммы, внесет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» – 26 481 тысячу. 

Высокорентабельные организации, прописанные в приложении к постановлению, должны перечислить в Фонд установленный размер части прибыли двумя равными долями не позднее 25 ноября и 25 декабря. 
Контроль за своевременностью и полнотой уплаты возложен на отраслевые министерства и ведомства.

Фото: БЕЛТА
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