4673 обращения от граждан и юрлиц рассмотрели сенаторы с начала года

Членами Совета Республики Национального собрания за 8 месяцев 2021 года рассмотрено 4673 обращения. За этот же период из Брестской области к сенаторам обратились 184 гражданина и юридических лица – больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 34 процента. Эти цифры прозвучали сегодня во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания, которое под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой проходит в Березе.

С докладом о результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в Брестской области выступит заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

О проблемных вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поднимаемых в обращениях граждан, расскажет директор Брестского областного унитарного предприятия «Управление ЖКХ» Александр Максимчук.

Будут также обсуждены проблемные вопросы в сфере архитектуры и строительства, работа с населением Березовского района органами местного сомоуправления, в частности – на территории Сигневичского сельсовета.

После завершения заседания участники возложат цветы к памятному знаку узникам концлагеря Береза-Картузская.

Будет дополнено.

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