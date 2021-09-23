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  2. 4673 обращения от граждан и юрлиц рассмотрели сенаторы с начала года

4673 обращения от граждан и юрлиц рассмотрели сенаторы с начала года

Членами Совета Республики Национального собрания за 8 месяцев 2021 года рассмотрено 4673 обращения. За этот же период из Брестской области к сенаторам обратились 184 гражданина и юридических лица – больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 34 процента. Эти цифры прозвучали сегодня во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания, которое под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой проходит в Березе.

 С докладом о результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в Брестской области выступит заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. 

О проблемных вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поднимаемых в обращениях граждан, расскажет директор Брестского областного унитарного предприятия «Управление ЖКХ» Александр Максимчук. 

Будут также обсуждены проблемные вопросы в сфере архитектуры и строительства, работа с населением Березовского района органами местного сомоуправления, в частности – на территории Сигневичского сельсовета. 

После завершения заседания участники возложат цветы к памятному знаку узникам концлагеря Береза-Картузская. 

Будет дополнено.

kozlovich@sb.by

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Фото: Павел БОГУШ
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