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  2. 43-й день ожидания открытия гуманитарного коридора в Германию: беженцы устали и подавлены

43-й день ожидания открытия гуманитарного коридора в Германию: беженцы устали и подавлены

Сегодня на территории рядом с ТЛЦ "Бремино-Брузги" снова выпал снег, температура опустилась ниже нуля. Тем не менее беженцы вынуждены стирать и умываться на улице. Кроме того, продолжает работу полевая баня. Сегодня мужской день. По-прежнему беженцы обеспечены трехразовым питанием. Чтобы согреться, у каждого есть теплые одеяла, необходимая зимняя одежда и обувь. Общее настроение в ТЛЦ заметно ухудшилось: люди устали ждать, они подавлены. Однако беженцы не намерены отказываться от цели найти мирный дом в странах Евросоюза. Но случится ли это?
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Фото: Александр КУШНЕР
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