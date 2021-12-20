43-й день ожидания открытия гуманитарного коридора в Германию: беженцы устали и подавлены

Сегодня на территории рядом с ТЛЦ "Бремино-Брузги" снова выпал снег, температура опустилась ниже нуля. Тем не менее беженцы вынуждены стирать и умываться на улице. Кроме того, продолжает работу полевая баня. Сегодня мужской день. По-прежнему беженцы обеспечены трехразовым питанием. Чтобы согреться, у каждого есть теплые одеяла, необходимая зимняя одежда и обувь. Общее настроение в ТЛЦ заметно ухудшилось: люди устали ждать, они подавлены. Однако беженцы не намерены отказываться от цели найти мирный дом в странах Евросоюза. Но случится ли это?