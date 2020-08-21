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  2. 4100 работающих, бастующих нет. Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский"

4100 работающих, бастующих нет. Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский"

Во время посещения ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Президент первым делом поинтересовался обстановкой на предприятии.


 4100 работающих, бастующих нет. Люди знают: нужно работать, – ответили ему.

Глава государства также заслушал доклад о ходе уборочной кампании. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, по всей стране убран 91 процент площадей. Получено 7 млн 418 тысяч тонн зерна. Урожайность – 37,4 процента. Начата уборка гречихи.

Аграриев Александр Лукашенко похвалил:

– Пока молодцы.

Глава государства также посетил несколько производственных цехов агрокомбината и заслушал доклад о его деятельности, продегустировал продукцию.

Общаясь с трудовым коллективом агрокомбината, Глава государства рассказал о том, что руководство предприятия в свое время запрашивало поддержку:

– Особенно дополнительных земельных ресурсов, чтобы можно было возделывать достаточное количество кормов. Решения были приняты. Я уже смотрю, вы замахнулись на половину области, а завтра всю республику монополизируете. За последние годы вы и по зарплате приросли, сегодня производите огромное количество продукции. Но самое главное, что ваша продукция пользуется спросом.


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