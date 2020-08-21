4100 работающих, бастующих нет. Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский"

Во время посещения ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Президент первым делом поинтересовался обстановкой на предприятии.





– 4100 работающих, бастующих нет. Люди знают: нужно работать, – ответили ему.

Глава государства также заслушал доклад о ходе уборочной кампании. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, по всей стране убран 91 процент площадей. Получено 7 млн 418 тысяч тонн зерна. Урожайность – 37,4 процента. Начата уборка гречихи.

Аграриев Александр Лукашенко похвалил:

– Пока молодцы.

Глава государства также посетил несколько производственных цехов агрокомбината и заслушал доклад о его деятельности, продегустировал продукцию.

Общаясь с трудовым коллективом агрокомбината, Глава государства рассказал о том, что руководство предприятия в свое время запрашивало поддержку:

– Особенно дополнительных земельных ресурсов, чтобы можно было возделывать достаточное количество кормов. Решения были приняты. Я уже смотрю, вы замахнулись на половину области, а завтра всю республику монополизируете. За последние годы вы и по зарплате приросли, сегодня производите огромное количество продукции. Но самое главное, что ваша продукция пользуется спросом.