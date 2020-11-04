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  2. 4 года колонии - приговор суда преступнику, который бросил в инспектора ДПС стеклянные бутылки во время незаконного митинга в Жлобине

4 года колонии - приговор суда преступнику, который бросил в инспектора ДПС стеклянные бутылки во время незаконного митинга в Жлобине

Сегодня суд Жлобинского района рассмотрел уголовное дело по обвинению 60-летнего жителя Жлобина в совершении преступления, предусмотренного ст.364 УК Республики Беларусь. 


"Обвиняемый М., в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте на одной из улиц в г. Жлобине, являясь участником массового мероприятия, которое проводилось в нарушение установленного порядка проведения такого мероприятия, с целью избежания административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, и воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, принуждая к изменению характера этой деятельности, а также из мести, умышленно, с целью причинения телесных повреждений, поочередно бросил в сотрудника органов внутренних дел - инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГАИ, находившегося в форменном обмундировании при выполнении им служебных обязанностей, одну пластиковую бутылку и две стеклянные бутылки, при этом попаданием одной из стеклянных бутылок нанес удар последнему в голову, в результате чего причинил ему телесное повреждение в виде ушибленной раны в правой теменной области, относящееся к легким телесным повреждениям по признаку кратковременного расстройства здоровья", - сказано в официальном сообщении Верховного суда. Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности и на основании ст. 364 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также постановлено взыскать с М. в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда 1500 рублей.  Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. 

Ирина Белая
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Фото: Александр КУШНЕР
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