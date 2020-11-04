4 года колонии - приговор суда преступнику, который бросил в инспектора ДПС стеклянные бутылки во время незаконного митинга в Жлобине

, - сказано в официальном сообщении Верховного суда. Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности и на основании ст. 364 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.Также постановлено взыскать с М. в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда 1500 рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.Ирина Белая