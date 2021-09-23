36-летняя оршанка приревновала несовершеннолетнего к школьнице и ранила соперницу ножом

- пояснила sb.byПредварительно установлено, что конфликт между двумя горожанками возник на почве ревности. Известно, что женщина была влюблена в несовершеннолетнего парня, который, в свою очередь, испытывал симпатию к пострадавшей. Узнав об этом, дама отправилась выяснять отношения с конкуренткой. Во время словесной перепалки женщина достала из сумочки нож и причинила школьнице колото-резаную рану правой ягодицы.Мать пострадавшей вызвала "скорую" и обратилась в милицию. Подозреваемая скрылась с места преступления, но была задержана правоохранителями спустя сутки.Возбуждено уголовное дело. Известно, что жизни и здоровью школьницы сейчас ничего не угрожает.