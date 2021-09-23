36-летняя оршанка приревновала несовершеннолетнего к школьнице и ранила соперницу ножом

19 сентября 2021 года жительница Орши нанесла ножевое ранение 14-летней школьнице. Женщина приревновала к ней 16-летнего юношу, в которого была влюблена.
- Это произошло в минувшее воскресенье на одной из дворовых территорий города, вблизи места жительства пострадавшей, - пояснила sb.by официальный представитель Оршанкого РОВД Ольга Ракова.
Предварительно установлено, что конфликт между двумя горожанками возник на почве ревности. Известно, что женщина была влюблена в несовершеннолетнего парня, который, в свою очередь, испытывал симпатию к пострадавшей. Узнав об этом, дама отправилась выяснять отношения с конкуренткой. Во время словесной перепалки женщина достала из сумочки нож и причинила школьнице колото-резаную рану правой ягодицы.
Мать пострадавшей вызвала "скорую" и обратилась в милицию. Подозреваемая скрылась с места преступления, но была задержана правоохранителями спустя сутки.
Возбуждено уголовное дело. Известно, что жизни и здоровью школьницы сейчас ничего не угрожает.