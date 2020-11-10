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  2. 33 кластерные и социально значимые инициативы победили в конкурсе ПРООН и Минэкономики

33 кластерные и социально значимые инициативы победили в конкурсе ПРООН и Минэкономики

8 кластерных и 25 социально значимых инициатив победили в конкурсе инициатив по развитию предпринимательства, который прошел в рамках реализации проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Об этом сообщил специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.


В конкурсе участвовали 177 заявок. Инициативы будут способствовать экономическому росту, повышению предпринимательской активности и уровня жизни населения в 12 районах Беларуси – Березовском, Брагинском, Жлобинском, Кобринском и Лидском и так далее.

Будут реализованы инициативы по организации совместной деятельности территориально локализованных бизнесов и общественных организаций с дальнейшим возможным объединением их в кластер. Реализация этих инициатив будет способствовать повышению конкурентоспособности малого бизнеса в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, деревообработка, производство продуктов питания, информационные технологии, туризм. Например, в Лидском районе появится туристический кластер, который объединит субъектов данной индустрии.

Социально значимые инициативы помогут решить ряд социальных проблем уязвимых групп населения: детей с особенностями психофизического развития, людей с инвалидностью, молодежи, женщин, проживающих в сельской местности, и других. Тематика инициатив включает и сферы экологического и сельскохозяйственного производства, транспортных, образовательных, медицинских, туристических услуг, услуг в сфере досуга и развлечений.

В Молодечненском районе инициатива «Первая работа» предлагает решение проблемы занятости и интеграции на рынке труда, в Жлобинском районе содействовать занятости сельских жителей будет инициатива «АпиМир: новые возможности для сельского бизнеса». 

– Мы рады отметить, что многие участники конкурса проявили нестандартные подходы при выборе бизнес-идей. Убеждены, что реализация инициатив-победителей будет способствовать не только экономическому развитию, но и представит принципиально новые модели ведения бизнеса, которые впоследствии смогут быть использованы в других регионах страны, – рассказала заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений   начальник управления имущественных отношений Министерства экономики Ирина Бабаченок.

СПРАВКА

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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