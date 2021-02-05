32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины

Сама программа конференции была насыщенной и богатой не только на теплые слова, поздравления и подарки активистам женского движения, но и на новые идеи, которые, надо полагать, в скором времени будут воплощены в жизнь.расставила акценты:На Всебелорусское народное собрание от гродненской областной организации БСЖ поедет 16 женщин. В целом же женская часть от Гродненской области составит 32% от общего количества делегатов. Стоит отметить, что жительницы Гродненщины разных возрастов принимали активное участие в диалоговых площадках, высказывая оригинальные мысли, очень много прозвучало идей, связанных с семьей, материнством и детством. На нынешнюю пятилетку областной организацией БСЖ будет предложен новый проект «Успешное отцовство», связанный с повышением роли пап в воспитании детей.Одна из участниц конференции, а также делегат Всебелорусского народного собрания –. Постоянное общение с коллегами дает ей ключ к пониманию проблем, стоящих перед прекрасной половиной человечества.не скрывает радости от общения с активными и позитивными участницами БСЖ: