32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины

Об этом говорилось на 9-й отчетно-выборной конференции Гродненской областной организации Белорусского союза женщин.
Сама программа конференции была насыщенной и богатой не только на теплые слова, поздравления и подарки активистам женского движения, но и на новые идеи, которые, надо полагать, в скором времени будут воплощены в жизнь. Председатель гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко расставила акценты:
– Мы пришли к 30-летнему юбилею, который будет отмечаться в декабре, с замечательными результатами – нас уже 30 000. Получается, что ежегодно мы прирастаем на тысячу. Это неравнодушные, умные, красивые представительницы самых разных организаций Гродненщины, которые хотят поменять жизнь к лучшему. Белорусский союз женщин – уникальная в своем роде организация. Она выделяется своими уникальными социально значимыми проектами. Нельзя не вспомнить конкурс «Женщина года», в котором только за последние четыре года 127 женщин Гродненской области получили это звание. Еще один проект, единственный в республике, по чествованию и продвижению успешных семей – «Родительская слава». По моему мнению, брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Все знают наш замечательный проект «Хозяйка усадьбы – хозяйка страны», в котором представили себя больше тысячи жительниц региона.
На Всебелорусское народное собрание от гродненской областной организации БСЖ поедет 16 женщин. В целом же женская часть от Гродненской области составит 32% от общего количества делегатов. Стоит отметить, что жительницы Гродненщины разных возрастов принимали активное участие в диалоговых площадках, высказывая оригинальные мысли, очень много прозвучало идей, связанных с семьей, материнством и детством. На нынешнюю пятилетку областной организацией БСЖ будет предложен новый проект «Успешное отцовство», связанный с повышением роли пап в воспитании детей.
Одна из участниц конференции, а также делегат Всебелорусского народного собрания – Кристина Трофимчик, директор ТЦСОН Ивьевского района, председатель Ивьевской районной организации "Белорусский союз женщин". Постоянное общение с коллегами дает ей ключ к пониманию проблем, стоящих перед прекрасной половиной человечества.
– Мне предоставлена уникальная возможность быть причастной к судьбоносному, значимому событию для нашей страны – Всебелорусскому народному собранию. Это прежде всего площадка для конструктивного диалога по выработке стратегии развития страны. Как представитель БСЖ и как директор ТЦСОН, я за дальнейшее сохранение социально-экономической направленности политики нашего государства. Все те направления по поддержке нуждающихся категорий граждан, которые мы развивали на протяжении многих лет, должны и далее совершенствоваться и развиваться. Очень важно, что решения будут приниматься коллегиально, потому что на форум соберутся представители практически всех профессий и лидеры общественных объединений. Определяя пути развития страны, стратегические задачи и планы, важно не растерять накопленный за годы независимости положительный опыт.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк не скрывает радости от общения с активными и позитивными участницами БСЖ:
– В нашей стране сложилось паритетное состояние общества, когда женщины и мужчины на равных участвуют в важных государственных процессах. Все эти годы мы наблюдали, как из маленьких первичных организаций вырос целый союз, который сегодня является одним из самых массовых общественных объединений. Безусловно, женское сообщество влияет на общественно-политическую обстановку в стране. Мы можем привести множество примеров, когда женщины участвуют в создании законопроектов, руководят банками, школами, учреждениями здравоохранения, развивают частный бизнес. Мы с воодушевлением следим за достижениями наших спортсменок. При этом на их плечах лежит забота о семье. Поэтому в наших интересах выработать дополнительные меры поддержки, чтобы сделать их жизнь более комфортной. И все эти инициативы рождаются в наших общественных объединениях.
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32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины
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