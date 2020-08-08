32,24% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах

В первый день проголосовали 4,98% избирателей. По итогам двух дней голосования явка составила 12,75%, трех – 22,48%.Больше всего проголосовавших на данный момент в Гомельской области – 42,72%. В Брестской области свой голос уже отдали 30,11% избирателей, в Витебской – 30,86%, в Гродненской – 30,02%, в Минской – 29,09%, в Могилевской – 37,88%, в Минске – 26,45%.