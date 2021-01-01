31 декабря мы с друзьями пошли в ... ОМОН. Патриоты Беларуси поблагодарили сотрудников отряда за службу

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Это те самые ребята, которые ранним утром по выходным провожают на службу сотрудников отряда милиции особого назначения. Благодарят работников ГАИ и других подразделений. Эти люди объездили уже всю Беларусь и останавливаться не собираются, как сказала вчера в ОМОНе организатор этих акций Ольга Маршалович: "Ребят, мы с вами! И столько будем провожать вас на дежурство, сколько это будет нужно".Здорово же! А все, между прочим, люди семейные. Однако отложили на время нарезку салатиков - и в отряд ребят поздравлять и благодарить. А те, как оказалось, с ответочкой.Спасибо за службу! Спасибо патриотам за поддержку наших защитников! Очень рада знакомству с вами! Друзья, с Новым годом!