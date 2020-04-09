Названы три простых способа укрепить иммунитет

Свежие продукты

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Питательные вещества

Ключ в балансе

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Сосредоточьтесь на неприготовленной еде, а не на обработанной пище или добавках. Рекомендуется включить в рацион много овощей, фруктов, трав, специй, орехов и семян, а также углеводов в виде цельнозерновых продуктов. Полезны жирная рыба и постное мясо.Если свежих продуктов нет в наличии, можно есть замороженные фрукты и овощи. Рыбные консервы, такие как сардины, являются хорошей альтернативой свежим морепродуктам и богаты омега-3. Много антиоксидантов содержится в сушеных травах.Специалист не рекомендует запасаться пробиотиками. Лучше "кормить" своих полезных бактерий необходимыми им питательными веществами, которые содержатся в цельнозерновой пище, ягодах, орехах, семенах и овощах.Продукты, богатые питательными веществами, стимулируют иммунную систему, но при их избытке она не будет реагировать, когда на сцене появится настоящий враг.К питательным веществам, которые чрезмерно стимулируют и разрушают иммунную систему, относятся насыщенные жиры, сахара, быстродействующие крахмалы, а также растительные масла, такие как подсолнечное и кукурузное масло.Белый хлеб и куриный суп могут быть полезны, когда вы заболели. В остальное время рекомендуется отдавать предпочтение питательным веществам, которые поддерживают баланс иммунной системы, таким как масла омега-3 и антиоксиданты.Продукты с высоким содержанием омега-3 включают рыбу, семена льна, чиа и грецкие орехи. Все овощи и цельные фрукты содержат антиоксиданты.По словам профессора, даже небольшое снижение стресса и улучшение качества сна могут укрепить иммунитет.Демминг-Адамс советует практиковать глубокое дыхание, гулять минимум 20 минут в день или хотя бы смотреть видео о природе.Спать нужно не менее шести часов, ложиться спать до полуночи и вставать примерно в одно и то же время утром регулярно.