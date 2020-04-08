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  2. 3,4 тысячи масок направил Институт бизнеса БГУ в больницу № 4 Минска

3,4 тысячи масок направил Институт бизнеса БГУ в больницу № 4 Минска

Институт бизнеса БГУ организовал благотворительную акцию «Доброе дело». В ней участвовали примерно 20 выпускников и преподавателей магистратуры по специальности «Бизнес-администрирование» (программа МВА). Об этом сообщили в пресс-службе БГУ.

— В рамках акции прошел сбор средств, чтобы поддержать медицинских работников 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко Минска. На собранные средства куплено 3400 медицинских масок и передано главному врачу больницы Вацлаву Янушко, — отметили в пресс-службе БГУ.

В ближайшее время участники также собираются купить защитные костюмы и очередную партию медицинских масок.

Благотворительный проект «Доброе дело» существует в Институте бизнеса БГУ уже более 10 лет. Студенты, выпускники и преподаватели постоянно проводят мероприятия по сбору средств для детских приютов и домов престарелых Минского района. Также они помогают детям из малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году и проводят детские рождественские акции. К проекту может присоединиться любой желающий. Куратором «Доброго дела» выступает руководитель программы МВА Ирина Мамонова.
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