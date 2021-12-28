29 декабря Рачков проведет личный прием

В среду, 29 декабря 2021 года, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.

Фото БЕЛТА



Прием будет проходить по предварительной записи с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 47.

Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9, или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).

Телефон для справок: (8-017) 327-46-74.