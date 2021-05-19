28 мая в Климовичах стартует Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка»

По традиции конкурс проводится в трех возрастных категориях: младшая (9–12 лет включительно), средняя (13–15 лет), старшая (16–18 лет). Номинаций несколько: вокал, хореография, изобразительное искусство.«Золотая пчелка» – это обилие ярких культурных мероприятий. В эти дни в Климовичах пройдет пленэр «Как прекрасен этот мир», конкурс рисунка на асфальте «Творчество объединяет», «фотосушка #Золотая пчелка». На площадке «Беларуская казка» состоится игровая программа по мотивам белорусских народных сказок, здесь же свои творческие проекты представят самобытные мастера из разных районов Могилевской области (они же будут давать мастер-классы). На площадке «Контакт-проект» развернутся выставочные презентационные экспозиции учреждений образования Могилевской области. И конечно, на фестивале будет много вкусного.Откроется он «Золотым балом», который развернется на сцене амфитеатра. А завершится гала-концертом, награждением лауреатов конкурса и праздничным фейерверком.Фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» проходит с 1996 года. В 2001-м получил статус международного. Организаторами выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.«Золотая пчелка» – уникальный праздник, объединяющий талантливых ребят из разных стран. Его отличают многогранность, жанровое разнообразие, искренняя и теплая атмосфера. Фестиваль в Климовичах способствует реализации творческого потенциала детей и подростков, укрепляет культурные связи между странами и народами и помогает ребятам найти новых друзей – ведь ничто не сближает так, как совместное творчество.Фото: «Централизованная клубная система Климовичского района»