28 августа в Ляховичском районе пройдет праздник фольклорного искусства «З крыніц спрадвечных»

В деревне Грушевка Ляховичского района на территории комплекса усадьбы рода Рейтанов 28 августа пройдет XX районный праздник фольклорного искусства «З крыніц спрадвечных».





В программе праздника запланировано выступление фольклорных коллективов из Ляховичского, Барановичского, Пружаского, Пинского и Дрогичинского районов, конкурс гармонистов и частушечниц, мастер-классы по традиционным ремеслам, дегустация блюд национальной кухни, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, тематические игровые программы и другие интересные мероприятия.





– За время своего существования этот ежегодный фольклорный праздник, сумел зарекомендовать себя в качестве интересного и оригинального проекта, направленного на сохранение и приумножение белорусских национальных традиций, – сообщила корреспонденту «СБ» Нина Прихач, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ляховичского райисполкома. – Поэтому неслучайно его постоянными участниками стали различные фольклорные коллективы из многих районов Брестской области.

Начало праздника в 12:00 часов.

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