Игорь Петришенко сообщил, что каждому факту в отношении родителей, которые осознанно вовлекают детей в участие в несанкционированных мероприятиях, будет дана правовая оценка.Как сообщили в пресс-службе Правительства, уже 26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности. Заместитель Премьер-министра также высказался по поводу участия беременных женщин в несанкционированных мероприятиях.Также Игорь Петришенко рассказал о том, какая работа проводится по усовершенствованию законодательства в данном направлении. В том числе по возможному изъятию детей.