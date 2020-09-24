В Правительстве прошло заседание Национальной комиссии по правам ребенка. Рассматривался вопрос о межведомственном взаимодействии в вопросах профилактики вовлечения детей в несанкционированные мероприятия. Отмечено, что в последнее время зафиксированы случаи участия учащихся и студентов в таких мероприятиях. При этом, как подчеркнул заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, особую тревогу вызывает присутствие на подобных мероприятиях несовершеннолетних, что подвергает их опасности.
– Это то, что запрещено нашим законодательством, не согласуется с принятыми международными нормами и не согласуется с кодексом о браке и семье, где четко прописана обязанность родителей обеспечивать безопасность своих несовершеннолетних детей. Сейчас на рассмотрении находится порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах.
Игорь Петришенко сообщил, что каждому факту в отношении родителей, которые осознанно вовлекают детей в участие в несанкционированных мероприятиях, будет дана правовая оценка.
– Все факты зафиксированы. Ни один родитель, подвергающий детей опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности.
Как сообщили в пресс-службе Правительства, уже 26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности. Заместитель Премьер-министра также высказался по поводу участия беременных женщин в несанкционированных мероприятиях.
– Удивляет тот факт, что государство дает 126-дневный оплачиваемый больничный лист до родов и после родов. Он дан для того, чтобы мама сохранила свое здоровье и здоровье будущего ребенка. Государство платит ей деньги, а она участвует в таких акциях. И удивляет отношение матери к своему будущему ребенку. Что удивительно, подобные факты не вызывают возмущения в соответствующих международных организациях, которые занимаются правозащитной проблематикой.
Также Игорь Петришенко рассказал о том, какая работа проводится по усовершенствованию законодательства в данном направлении. В том числе по возможному изъятию детей.
– Анализируются предложения по расширению степени привлечения к ответственности родителей за вовлечение детей в несанкционированные мероприятия. Такая ответственность есть в ряде стран, и мы подходим к тому, чтобы вносить этот вопрос на рассмотрение. Текущая ситуация диктует необходимость ужесточения мер для того, чтобы каждый знал, что закон стоит на страже безопасности наших молодых людей и детей. Самое главное – организовать необходимую профилактическую работу.
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26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности
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Фото: САЗОНОВ Андрей