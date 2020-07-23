25 июля – 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого

Накануне памятной даты в медиаклубе «Формат А-3» прошла онлайн-встреча с Никитой Высоцким, сыном гениального поэта, композитора, актера, исполнителя песен.

Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости



Поводом для встречи «Владимир Высоцкий: взгляд из ХХI века» стала памятная дата – 40-летие со дня смерти культового поэта и актера, которое почитатели его таланта отметят 25 июля. В конференции приняли участие декан факультета философии и социальных наук Вадим Гигин, журналист Елена Еловик, редактор и сценарист Изольда Кавелашвили, режиссер Александр Ефремов и другие гости. Каждому было о чем рассказать и спросить. Так, Александр Ефремов вспомнил, что наблюдал за Высоцким на съемочной площадке фильма «Четвертый» своего педагога по ВГИКу Александра Столпера.

Никита Высоцкий рассказал, что некоторые раритетные экспонаты в музей Высоцкого в Москве передали из Минска. В частности, томик произведений братьев Стругацких с текстом одной из песен на форзаце. Также он обратил внимание на особую страницу в творчестве отца – его многолетнюю дружбу с белорусским кинорежиссером Виктором Туровым:

– Военные песни появились в творчестве Владимира Семеновича благодаря сотрудничеству с Виктором Туровым. Многие считают, что военные песни Высоцкого – это лучшее, что он сделал. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет… На мой взгляд, эти песни действительно совершенно пронзительные и невероятные…

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