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25 человек дозвонились на "прямую линию" с Кочановой

Земельные споры, вопросы пенсионного обеспечения и работы ЖКХ, усовершенствования автодорог и благоустройства на земле, жалобы на работу местных органов власти и конфликты в сфере трудовых отношений — эти и многие другие вопросы поступили на прямую телефонную линию, которую в течение трех часов сегодня проводила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.


В ходе "прямой линии" руководителю верхней палаты Парламента поступило 25 телефонных обращений. Некоторые вопросы решались немедленно, другие требовали дополнительной проработки. Так, минчанка Татьяна Васильевна, проживающая на улице Разинской, пожаловалась на аварийное состояние жилого дома, снос которого был сперва запланирован, а затем отменен, и запах канализации в подвале. Реакция председателя Совета Республики была немедленной:

 Прямо сейчас звоню заместителю председателя Мингорисполкома Александру Дороховичу, чтобы тот нашел сегодня время, подъехал к вам и на месте решил этот вопрос. И доложил затем о принятых мерах.

Пенсионерку Надежду Ивановну из Быховского района беспокоит дважды замененный, но так и не заработавший котел, из-за чего в частном доме отсутствует отопление. Председатель Совета Республики тут же поручила помощникам связаться с производственным управлением "Славгородгаз", обслуживающим тот район, и заверила заявительницу, что газовая служба выедет к ней на дом и постарается устранить все имеющиеся неисправности котлового оборудования.

Жительница Столбцовского района Зоя Мефодьевна сообщила, что с декабря прошлого года не может попасть на прием к председателю Миноблисполкома для решения земельного вопроса, который в местных органах власти не решается. Наталья Кочанова заверила:

 Обязательно разберемся и проинформируем вас — и о том, почему долго не принимает глава облисполкома, и о том, почему вопрос с установлением границ вашего участка не решается.

Иные обращения требовали дополнительной проработки. Например, звонок жителя Пинска Андрея Владимировича, пострадавшего десять лет назад от аварии на предприятии "Пинскдрев" и получившего с тех пор лишь часть положенной по закону компенсации. А также обращение жительницы Минского района Ирины Андреевны, просившей поставить ее в очередь для получения льготного кредита на реконструкцию жилья.


Несколько вопросов касались благоустройства населенных пунктов. Так, житель деревни Прилесье Минского района Анатолий Дмитриевич пожаловался председателю Совета Республики на то, что не находит понимания у местных органов власти по вопросу асфальтирования дорожного подъезда к крупному гаражному кооперативу, расположенному близ деревни. В результате автомобили двигаются по грунтовой дороге, поднимая пыль и доставляя дискомфорт местным жителям, среди которых немало молодых семей с маленькими детьми. Предложение обратившегося — если не заасфальтировать подъездную дорогу, то хотя бы ограничить скорость движения на ней 20 километрами в час. Другое предложение — в год 75-летия Великой Победы больше внимания уделять на ТВ военно-историческим фильмам и передачам патриотической тематики.

Еще один вопрос благоустройства касался столичного парка имени 50-летия Октября и был озвучен небезразличным минчанином Андреем Аркадьевичем, проживающим на Партизанском проспекте. А вот 75-летняя минчанка Таисия Константиновна из микрорайона Юго-Запад седьмой год не может найти управу на соседей, самовольно допустивших перепланировку в их квартире и заблокировавших вентиляционную шахту нишей под холодильник. Судебные решения принимаются в ее пользу, однако жилищно-коммунальные службы выполнять их не спешат, заявила она. Еще одна минчанка, Наталья Александровна, считает, что в СМИ уделяется мало внимания профилактике инфицирования коронавирусом. А ее коллегу, прилетевшую на днях из США, в минском аэропорту никто не проверил. Наталья Кочанова заверила:

 По вопросу проверки в аэропортах я однозначно разберусь. А вот в целом хочу сказать, что у нас принимаются меры, адекватные той ситуации, которая складывается в нашей стране. Никакой чрезвычайной ситуации сегодня нет, и, по-моему, в газетах и на телевидении уже достаточно информации на эту тему. Практически ежедневно выступают по ТВ официальные представители Министерства здравоохранения, постоянно готовится новая актуальная информация. И каждое утро я, включая телевизор в шесть часов утра, как и все граждане, слышу информацию новостных программ.

Спикер детально пояснила обратившейся гражданке, как осуществляется мониторинг ситуации в Беларуси:

 У нас создана и работает специальная рабочая группа в Администрации Президента, есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, работающая в Правительстве. Они мониторят ситуацию, складывающуюся в стране, и в соответствии с ней принимают адекватные меры для того, чтобы обезопасить наш народ.

Напомним также, что другие члены Президиума Совета Республики в марте продолжают личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Так, сегодня прием прошел у председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца. А через неделю, 25 марта, граждан примет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. О порядке приема портал sb.by сообщал ранее.

Фото: БЕЛТА

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