24 октября в агроусадьбах пройдет день открытых дверей. Спойлер: понравившуюся можно будет посетить бесплатно

24 октября агроусадьбы Беларуси проведут день открытых дверей. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.



Она отметила, что агротуризм выходит в лидеры в условиях пандемии и воспринимается не только как место проживания и питания, но и как место наполнения духовной жизнью, традициями.

– Летом агроусадьбы были очень популярны у наших граждан. Если вы не успели там отдохнуть или отпуск выпал на осень-зиму, все возможно. Поэтому 24 октября в агроусадьбах пройдет день открытых дверей. Понравившуюся можно будет посетить бесплатно, узнать о вариантах отдыха в холодное время года, – пояснила Воронович.

Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова отметила, что участвовать в акции будут не все усадьбы. Впрочем, из числа желающих будет что выбрать. Список участников разместят позже на сайте организации, не останется в стороне и регулятор.

– Кто-то уже готовит специальную программу, кто-то откроется просто для экскурсии. Чай везде будет точно – гости не замерзнут, – обещает Клицунова. – Раньше подобные мероприятия мы проводили в мае, но в этот раз был огромный спрос на отдых в деревне. Поэтому решили привлекать людей в межсезонье.

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