24 апреля на Краснопольщине торжественно откроется конный фольварк «Фаворит-Агро»

Фермер Юрий Земцов на Краснопольщине, сильно пострадавшей от аварии на ЧАЭС, уже несколько лет разводит бычков. А для души – лошадей-тяжеловозов. Агроусадьбу «Маяк» открыл в 2019 году, выкупив здание пустующей школы. Теперь вот реализовал новую инициативу – в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости и самозанятости в сельских районах Могилевской области».Приглашая на праздник, Юрий Федорович, передает «СБ» отдельное спасибо:Рупор в праздничном представлении не задействован. Из лошадей Земцова гостей праздника будут катать Наливка, Застава и Добрея. Но увидеть внешне брутального, но на деле добрейшего гиганта сможет любой желающий. Кстати, всего у фермера более полусотни лошадей. И теперь трижды в Городецкой инструкторы будут давать уроки верховой езды всем желающим, а также просто катать детей и взрослых. А в будущем Юрий Федорович планирует заняться еще и иппотерапией.