24 апреля на Краснопольщине торжественно откроется конный фольварк «Фаворит-Агро»

В деревне Городецкая Краснопольского района, на территории агроусадьбы «Маяк» Юрия Земцова завтра состоится официальное открытие конного фольварка «Фаворит-Агро». В программе праздника – показательное выступление лошадей из частной конюшни могилевчан Петра и Натальи Ратош, вручение удостоверений инструкторов по верховой езде четырем краснопольчанкам, которые отныне смогут обучать этому делу других желающих, праздничный концерт и, конечно, много угощения. По словам хозяина усадьбы, товары сюда доставит райпо, привезут продукцию, выращенную на личных приусадебных хозяйствах, земляки, и, конечно, не обойдется без шашлыков.
Фермер Юрий Земцов на Краснопольщине, сильно пострадавшей от аварии на ЧАЭС, уже несколько лет разводит бычков. А для души – лошадей-тяжеловозов. Агроусадьбу «Маяк» открыл в 2019 году, выкупив здание пустующей школы. Теперь вот реализовал новую инициативу – в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости и самозанятости в сельских районах Могилевской области».
Приглашая на праздник, Юрий Федорович, передает «СБ» отдельное спасибо:
– После публикации в вашей газете меня нашел Юрий Герман – кандидат наук, заведующий лабораторией коневодства, звероводства и мелкого животноводства Научно-практического центра Национальной академии наук по животноводству. Прислал письмо с биографией моего любимца, вожака табуна, племенного тяжеловоза Рупора. Я брал его когда-то жеребенком в сельскохозяйственном дочернем предприятии «Авангард» Могилевского района. Для разведения лошадей, селекции. Но по прошествии времени забыл, сколько точно Рупору лет. Юрий Иванович ликвидировал этот пробел. Красавцу Рупору в этом году исполнится 15 лет, он родился в 2006-м.
Рупор в праздничном представлении не задействован. Из лошадей Земцова гостей праздника будут катать Наливка, Застава и Добрея. Но увидеть внешне брутального, но на деле добрейшего гиганта сможет любой желающий. Кстати, всего у фермера более полусотни лошадей. И теперь трижды в Городецкой инструкторы будут давать уроки верховой езды всем желающим, а также просто катать детей и взрослых. А в будущем Юрий Федорович планирует заняться еще и иппотерапией.
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24 апреля на Краснопольщине торжественно откроется конный фольварк «Фаворит-Агро»
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