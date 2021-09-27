23 октября на нескольких агроусадьбах Брестчины состоится презентация кластера «Наваколле». Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Кластер появился в результате реализации проекта ПРООН при финансовой поддержке Евросоюза и при участии в том числе Минэкономики. Его задача – объединить ремесленников, хозяев агроусадеб, производителей сельхозпродукции и другой интересной продукции в один кластер, продвигать под одним брендом. Основной район – Кобринский, плюс пять примыкающих к нему.

– До этого мы работали там по проекту поддержки женского предпринимательства, много с кем познакомились, знаем, что там много талантливых людей. Поэтому другой проект начали в том же месте, но подошли уже шире, – пояснила идею создания кластера Клицунова.

Что до презентации, то она пройдет на трех-четырех местах. В их числе, предварительно, фермерский магазин в Кобринском районе, усадьбы «Студинка» и «Стулы».

А 24 октября агроусадьбы откроют свои двери для туристов. В этот день познакомиться с отдыхом в глубинке можно будет бесплатно. Списки участников позже обещают вывесить на сайте БОО «Отдых в деревне» и по линии Минспорта и туризма.

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