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  2. 23 октября на нескольких агроусадьбах Брестчины состоится презентация кластера «Наваколле»

23 октября на нескольких агроусадьбах Брестчины состоится презентация кластера «Наваколле»

23 октября на нескольких агроусадьбах Брестчины состоится презентация кластера «Наваколле». Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Кластер появился в результате реализации проекта ПРООН при финансовой поддержке Евросоюза и при участии в том числе Минэкономики. Его задача – объединить ремесленников, хозяев агроусадеб, производителей сельхозпродукции и другой интересной продукции в один кластер, продвигать под одним брендом. Основной район – Кобринский, плюс пять примыкающих к нему.

До этого мы работали там по проекту поддержки женского предпринимательства, много с кем познакомились, знаем, что там много талантливых людей. Поэтому другой проект начали в том же месте, но подошли уже шире, – пояснила идею создания кластера Клицунова.

Что до презентации, то она пройдет на трех-четырех местах. В их числе, предварительно, фермерский магазин в Кобринском районе, усадьбы «Студинка» и «Стулы».  

А 24 октября агроусадьбы откроют свои двери для туристов. В этот день познакомиться с отдыхом в глубинке можно будет бесплатно. Списки участников позже обещают вывесить на сайте БОО «Отдых в деревне» и по линии Минспорта и туризма.

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