2260 белорусов, переболевших коронавирусной пневмонией, прошли курс медицинской реабилитации

2260 гражданам Беларуси, перенесшим пневмонию, ассоциированную с COVID-19, организован курс ранней стационарной медицинской реабилитации. Об этом сообщил директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек во время посещения центра заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко.

87 процентов прошедших такой курс уже выписаны с выздоровлением, остальные продолжают восстановительное лечение. Для реабилитации пациентов с ковид-ассоциированной пневмонией сегодня в стране перепрофилированы 1175 коек. РНПЦ медэкспертизы и реабилитации для данной категории пациентов с конца апреля развернули 110 коек, приостановив реабилитацию онкологических пациентов.

Как уточнила замдиректора по клинической работе центра Светлана Козлова, ранняя стационарная медицинская реабилитация длится 14 дней и включает физиопроцедуры, психологическое консультирование и психокоррекцию, лечебную физкультуру с индивидуальным подходом, а также медикаментозную терапию.

