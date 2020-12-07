22-летнего бобруйчанина на зебре сбила легковушка

Авария произошла сегодня около 7 утра в Могилеве в районе дома № 81 на Пушкинском проспекте. 58-летний местный житель, сидевший за рулем автомобиля Opel Zafira, наехал на 22-летнего бобруйчанина, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, пешеход с травмами доставлен в больницу.
Фото УВД Могилевского облисполкома
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