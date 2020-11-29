200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса

«Важно ли это сегодня?» — спросила я у своих подписчиков в социальных сетях.

Ф. Энгельс, К. Маркс и дочери Маркса — Лаура, Элеонора и Женни (единственное совместное Маркса и Энгельса). Лондон. 1864 год

И только один ответил мне словами графини Жанлис: ««Те, кто читает книги, всегда буду управлять теми, кто смотрит телевизор».

Я поняла это в том духе, что читавшие Энгельса всегда будут видеть дальше, ярче и глубже, чем те, кто читает только телеграм.

Я еще застала время, когда Энгельса не только читали, но и конспектировали.

Диалектический и исторический материализм в Белорусской государственной консерватории читал ныне покойный доктор философских наук, тогда еще не профессор Энгельс Константинович Дорошевич. Философия для него была наукой практической, помогавшей разобраться в сложных явлениях жизни.

Помню, как я пришла к нему сдавать экзамен. Смотрит мне в лицо и говорит:

— Вот вы пришли ко мне, такая юная, славная, в свитерочке… Кто вы для меня — объект или субъект?

— И то, и другое!

— Молодец, умная девочка! Давайте зачётку!

И никаких билетов, к которым я так тщательно готовилась.

Фридрих Энгельс был, несомненно, самой интересной частью той философии, которую нам преподавали. Не биография, а мысли — вот что было интересно.

«Человек перестал быть рабом человека и стал рабом вещи; извращение человеческих отношений завершено; рабство современного торгашеского мира — усовершенствованная, законченная, универсальная продажность — носит более бесчеловечный и всеобъемлющий характер, чем крепостное право феодального времени…» — писал он в своей работе «Положение рабочего класса в Англии», и это заставляло думать и сравнивать.

«Все идеи извлечены из опыта, они — отражения действительности, верные или искаженные», — пишет он в набросках к «Анти-Дюрингу», и ты начинаешь исследовать содержимое собственных мыслей.





Через Энгельса к нам пришел Спиноза: «Свобода — это осознанная необходимость». Мысль, которая для подростка непостижима, но тот, кто ее не постиг, так подростком и останется.

Так что рано сбрасывать Энгельса с корабля современности. Возможно, если внимательно перечитать, он окажется куда современнее, чем те «мыслители», которые производят нынешнюю интеллектуальную жвачку.

juliaandr@gmail.com