20 парковок для инвалидов появится в самом большом районе Минска

Проект реализуется во дворах Фрунзенского района уже третий год, сообщает Минск-Новости.

Около 20 информационных знаков о парковке для инвалидов и соответствующая дорожная разметка появятся во дворах Фрунзенского района. Такой проект реализуется в районе третий год.

Как рассказали в администрации самого большого района Минска, места выделяются в максимальной близости к подъездам, в которых живут горожане с ограниченными возможностями или семьи с детьми-инвалидами.

– Мы методично обзваниваем таких жильцов, предлагаем помощь. Не каждому она требуется. У кого-то нет машины, у кого-то имеется гараж. Но если потребность в выделении парковочного места есть, люди с удовольствием принимают предложение. Отзывы о проекте самые положительные, – отметил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

К слову, знаки о парковке для инвалидов установлены уже более чем в 50 дворах района.