20 нетрезвых водителей и 74 бесправника: ГАИ Минска подвела итоги минувших выходных

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В числе нарушителей были 162 пьяных пешехода. К административной ответственности привлечены более 400 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.Кроме того, в выходные, 13 и 14 ноября, выявлены 74 бесправника, задержаны двадцать человек, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 78 водителей получили штрафы за превышение скорости. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.