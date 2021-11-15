SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. 20 нетрезвых водителей и 74 бесправника: ГАИ Минска подвела итоги минувших выходных

20 нетрезвых водителей и 74 бесправника: ГАИ Минска подвела итоги минувших выходных

13 и 14 ноября в столице прошли профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Было выявлено более 1500 нарушений ПДД пешеходами. Об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
Архивное фото

В числе нарушителей были 162 пьяных пешехода. К административной ответственности привлечены более 400 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. 

Кроме того, в выходные, 13 и 14 ноября, выявлены 74 бесправника, задержаны двадцать человек, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 78 водителей получили штрафы за превышение скорости. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы