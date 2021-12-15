20 декабря космонавт Олег Новицкий и его супруга ответят на вопросы читателей в прямом эфире

20 декабря с 10 до 11 утра Олегу Новицкому и его супруге Юлии можно будет задать вопрос в прямом эфире!

Супружеская пара почти два года не была на малой родине Олега – в городе Червене. Приезда Новицких в Беларусь мы очень ждали. И когда узнали, что наконец-то едут, радости не было предела. Свою радость решили разделить с читателями и выбрали живой формат общения. Каждый поклонник космонавта может позвонить на прямую телефонную линию и задать свой вопрос. Олег и Юлия выберут самый интересный, а его автор получит фотографию Олега с его автографом.

Звоните в понедельник, 20 декабря, с 10 до 11 утра по телефону: 8 (017) 311-02-19. Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте sb.by и на нашем канале СБ ТВ - Youtube.

Свои вопросы можно задать заранее по телефону 8 (017) 311-04-38 или по электронной почте ostapchuk@sb.by.





Олег Новицкий – наш земляк, который совершил три выхода в открытый космос, принял многофункциональный лабораторный модуль «Наука», отметил на борту свое 50-летие и снялся в первом снятом в невесомости фильме «Вызов».

Еще до начала экспедиции его супруга Юлия Новицкая стартовала с авторской колонкой в «Сельской газете». И каждую субботу знакомила с любопытными фактами из жизни космонавтов: как они готовятся к полету, какие эксперименты проводят в космосе, как спят, что едят, как справляются с нештатными ситуациями.







