2 ноября – день образования подразделений спецназначения внутренних войск МВД Беларуси





2 ноября спецназовцы МВД Беларуси празднуют 31-ю годовщину образования подразделений специального назначения внутренних войск. В связи с памятной датой собратьев по оружию сегодня поздравил, пожелав крепкого здоровья и успехов, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» полковник в отставке Дмитрий Павличенко.

«Этот год, как никогда, показал волю и мужество подразделений в борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью, беззаветную преданность наших бойцов, офицеров и ветеранов стране, народу и Президенту, - говорится в праздничном обращении бывшего комбрига легендарной в/ч 3214, одного из основателей и первого командира СОБРа. – Как ни старались фашиствующие элементы под руководством западных покровителей разыграть у нас очередную «цветную революцию» - не получилось. Бойцы и офицеры встали грудью на защиту конституционного строя, жизни и здоровья наших граждан. Проявляя мужество и отвагу, мы выстояли, несмотря на увечья и ранения, постоянные угрозы и подлые удары из-за угла».

Как сообщил глава общественной ветеранской организации, решением Совета ассоциации «Честь» 90 офицеров, бойцов, ветеранов спецподразделений будут в ближайшее время награждены знаком «За заслуги перед спецназом» - за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом и в связи с 31-годовщиной образования спецназа внутренних войск МВД Республики Беларусь.

По материалам chest.by