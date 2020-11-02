Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. 2 ноября – день образования подразделений спецназначения внутренних войск МВД Беларуси

2 ноября – день образования подразделений спецназначения внутренних войск МВД Беларуси

2 ноября спецназовцы МВД Беларуси празднуют 31-ю годовщину образования подразделений специального назначения внутренних войск. В связи с памятной датой собратьев по оружию сегодня поздравил, пожелав крепкого здоровья и успехов, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» полковник в отставке Дмитрий Павличенко.

«Этот год, как никогда, показал волю и мужество подразделений в борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью, беззаветную преданность наших бойцов, офицеров и ветеранов стране, народу и Президенту, - говорится в праздничном обращении бывшего комбрига легендарной в/ч 3214, одного из основателей и первого командира СОБРа. – Как ни старались фашиствующие элементы под руководством западных покровителей разыграть у нас очередную «цветную революцию» - не получилось. Бойцы и офицеры встали грудью на защиту конституционного строя, жизни и здоровья наших граждан. Проявляя мужество и отвагу, мы выстояли, несмотря на увечья и ранения, постоянные угрозы и подлые удары из-за угла».

Как сообщил глава общественной ветеранской организации, решением Совета ассоциации «Честь» 90 офицеров, бойцов, ветеранов спецподразделений будут в ближайшее время награждены знаком «За заслуги перед спецназом» - за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом и в связи с 31-годовщиной образования спецназа внутренних войск МВД Республики Беларусь.

По материалам chest.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Минобороны проводит проверку по факту смерти рядового на полигоне
Первый участок 3-й линии метро, ясли-сад и общежитие – названы объекты, которые откроют в Минске к 7 ноября
Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества
Умер председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин
Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 91
Пьяные подростки разбили окна в минской школе
Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
На диалоговой площадке в Гомеле обсудили важные для развития экономики вопросы
Завершается работа по созданию платформы электронного правительства
мнение
Михаил КУЧКО
Землю возродить – не поле перейти
Врачи РНПЦ "Кардиология" вместе с российскими коллегами прооперировали пациентов с тяжелой аритмией
Минчан приглашают стать донорами
Психолог назвала четыре вредные привычки, которые мешают здоровым отношениям в семье
Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске
Суд приговорил сельчанина к 18 с половиной годам лишения свободы за попытку убить сожительницу
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца
Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
Пользователи WhatsApp скоро смогут отправлять исчезающие сообщения
Учитель из Дрогичина выиграла в юбилейной программе «Поле чудес» автомобиль
Фоторепортаж: Международный турнир по фигурному катанию Ice Star
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
VR-очки как суррогат коровьего счастья
В Нигерии 15 человек скончались от неизвестной болезни
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 400 пациентов с COVID-19
Ребенок требует много внимания: психолог рассказала, как справиться с подобной проблемой
Головченко: абсолютно все предприятия работают в штатном режиме
Головченко: заниматься напрямую администрированием цен неправильно
Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и насилии в отношении милиционеров
Белорусские НПЗ в ноябре планируют переработать 1,65 миллиона тонн российской нефти
Задержана преступная группа, похитившая у предпринимателя мяса на 70 тысяч рублей
Онлайн-концерт "Союзмультфильма" собрал более миллиона просмотров
Лукашенко: Церковь – один из стержней нашего государства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сросшееся сердце
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях актера
Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом
В Бишкеке проходит шесть пикетов с разными требованиями к властям
С начала года в Минской области под колесами автомобилей погибли 7 детей
Чехия лидирует в Европе по уровню смертности от коронавируса за неделю
Лукашенко о визите Папы Римского в Беларусь: не надо в политической игре разыгрывать эту карту
Лукашенко считает необходимым рассмотреть вопрос о переносе духовной академии в Жировичи
Доктор Комаровский назвал пугающую особенность коронавируса
Белорусская православная церковь готова участвовать в диалоге по изменению Конституции
Ученые устроили концерт и определили, сколько людей заражаются COVID-19 на массовых мероприятиях
Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай беспорядков из-за выборов в США
Два пешехода пострадали на Могилевщине: один в реанимации, другой погиб
Ситуация в экономике вышла на трек опережающего роста: Лукашенко принял с докладом Премьер-министра
Авторы
СКАНИРУЙТЕ