В Жлобинском районе на пожаре погиб сельчанин

Трагедия произошла в деревне Колыбовка. На частной усадьбе сельчанки 1953 года рождения загорелся сарай, вызвали спасателей. При разборке обрушившихся деревянных конструкций специалисты нашли безжизненное тело 45-летнего сына женщины.







– По предварительной информации, строение загорелось из-за неосторожности при курении погибшего, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.



Обстоятельства гибели мужчины выясняют районные следователи.