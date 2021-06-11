Трагедия произошла в деревне Колыбовка. На частной усадьбе сельчанки 1953 года рождения загорелся сарай, вызвали спасателей. При разборке обрушившихся деревянных конструкций специалисты нашли безжизненное тело 45-летнего сына женщины.
– По предварительной информации, строение загорелось из-за неосторожности при курении погибшего, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Обстоятельства гибели мужчины выясняют районные следователи.
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В Жлобинском районе на пожаре погиб сельчанин
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