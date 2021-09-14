В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Колебания земной поверхности магнитудой 6,2 зарегистрировали 14 сентября в центральной части Японии. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков располагался в соседней со столицей Японии префектуре Ибараки, где проживает по меньшей мере 2,8 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 450 км.
В настоящий момент сведений о пострадавших или разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась. Колебания земной поверхности также ощущались в центральной части страны, в том числе в префектуре Тиба и столичном регионе.
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