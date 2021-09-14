Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Колебания земной поверхности магнитудой 6,2 зарегистрировали 14 сентября в центральной части Японии. Об этом сообщает ТАСС.


Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков располагался в соседней со столицей Японии префектуре Ибараки, где проживает по меньшей мере 2,8 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 450 км.

В настоящий момент сведений о пострадавших или разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась. Колебания земной поверхности также ощущались в центральной части страны, в том числе в префектуре Тиба и столичном регионе.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы